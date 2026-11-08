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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Beşiktaş Beşiktaş: 3 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Beşiktaş: 3 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek evinde 6'da 6 yaptı. Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri Dusan Vlahovic ve Poku kaydetti. Başkent ekibinde Metehan Baltacı, 22. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!

        Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de bileği bükülmüyor... Siyah-beyazlılar, 11. haftada konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 6. maçtan da galip ayrılmayı başardı.

        Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Dusan Vlahovic ve Poku kaydetti. Sırp yıldız 20. ve 45. dakikada fileleri havalandırırken, Poku ise 85. dakikada skoru belirdi.

        GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

        Konuk ekip Gençlerbirliği, 22. dakikada 10 kişi kaldı. Başkent temsilcisinde Metehan Baltacı, Vlahovic'i formasından çekince ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.

        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve milli araya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. sırada girdi.

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        14. sırada yer alan Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

        VLAHOVIC LİGDE 9 GOLE ULAŞTI

        Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Gençlerbirliği maçında 2 kez fileleri havalandırarak maça damgasını vurdu. Sırp santrfor, 20. ve 45. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş'ı zafere taşıyan isim oldu. Vlahovic, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 9'a yükseltti.

        ORKUN KÖKÇÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        55. dakikada sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Orkun Kökçü, Oğulcan Ülgün'ü formasından çekince Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Orkun Kökçü, bu kartla 12. haftadaki Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Trossard'ın ara pasıyla topla buluşan Vlahovic, yayın üzerinden ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanında ağlarla buluşturdu: 1-0.

        22. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Müsabakanın 16. dakikasından sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Metehan Baltacı, 6 dakika sonra Vlahovic ile girdiği ikili mücadelede Sırp golcüyü faulle durdurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, oyun durduktan sonra Metehan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

        45. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Murillo'nun savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Trossard, açısını kapatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanından topu altıpasın gerisindeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

        58. dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen Mendes'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, kaleci Nübel'de kaldı.

        64. dakikada savunma arkasına hareketlenen Ndidi'nin topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün yerden sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

        67. dakikada Salih Özcan'ın ara pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Vlahovic, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

        85. dakikada Beşiktaş, bir gol daha buldu. Ceza yayının solundaki Vlahovic'in savunma arkasına gönderdiği pasa ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Trossard, yakın mesafeden kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Ağlara giden topa çizgi üzerinde dokunan takım arkadaşı Poku, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

        Beşiktaş: Nübel, Murillo (Dk. 71 Taylan Bulut), Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 71 Kartal Kayra Yılmaz), Salih Özcan, Orkun Kökçü (Dk. 71 Olaitan), İlhan Fakılı (Dk. 77 Poku), Trossard, Vlahovic (Dk. 86 Semih Kılıçsoy)

        Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Arda Çağan Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson (Dk. 27 Diabate), Yiğit Hamza Aydar, Niasse, Oğulcan Ülgün (Dk. 87 Salih Uçan), Traore (Dk. 71 Fıratcan Üzüm), Tongya, Gouveia (Dk. 71 Luis), Mendes (Dk. 87 Koita)

        Goller: Dk. 20 ve 45 Vlahovic, Dk. 85 Poku (Beşiktaş)

        Kırmızı kart: Dk. 22 Metehan Baltacı (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 2 Ndidi, Dk. 33 Murillo, Dk. 55 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 49 Diabate (Gençlerbirliği)

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        #gençlerbirliği
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