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        Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer mücadeleyi Wagner Pina ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ligde 2. sıraya yükseldi. Trabzonspor bu sonuçla birlikte teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde 6'da 6 yaptı...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 09:14 Güncelleme:
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        Alanya'da kazanan Trabzonspor!

        Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor sahasında Trabzonspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Wagner Pina ve 34'te Muhammed Salah kaydetti.

        Bu sonucun ardından Amed SF'nin kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, 25 puana yükselerek ligde 2. sırada yer aldı. Üst üste 4 mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

        Ligin 12. haftasında Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

        THOMAS REIS YÖNETİMİNDE 6'DA 6!

        Trabzonspor, Süper Lig'de teknik direktör Thomas Reis'la birlikte 6'da 6 yaptı ve 18 puan topladı. İlk maçta lider Galatasaray'ı deviren Fırtına sırasıyla; Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve son olarak Alanyaspor'u mağlup etti.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada sol kanattan Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda rakip defans arasında topa yükselen Nwaiwu’nun vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

        17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwaiwu'nun attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Pina, ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 0-1

        22. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Orta alanda topu kapan Muçi, savunma arkasına sarkan Salah'a topu gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Salah'ın vuruşunda kaleci Victor'un müdahalesinin ardından Alanyaspor defansı topu uzaklaştırdı.

        31. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında son çizgiye inen Hadergjonaj topu ceza sahasına ortaladı. Önce Arda Usluoğlu, sonra da Hwang altıpas içerisinde topa dokunamadı.

        34. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında Muçi'nin ara pasında Onuachu, topu sağdan bindirme yapan Salah'a aktardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mısırlı yıldız, topu ağlara gönderdi: 0-2

        Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        58. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Saviolo, pası Muçi'ye çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden topu Salah'a gönderdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Salah'ın, sol ayak içiyle kaleye gönderdiği şut, az farkla dışarı çıktı.

        74. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Cabral'ın ortasında top, rakip oyuncuları geçerek arka direkte bulunan Onuachu'ya geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

        85. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Aliti'nin rakip ceza sahasına gönderdiği topu, Cabral kafayla uzaklaştırmak istedi. Omar Ben Ali, altıpas içinde önüne düşen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Onana'nın çıkardığı topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

        90+2. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol iç kulvarda Hadergjonaj'ın serbest vuruşunda arkaya sarkan Omar Ben Ali'nin dokunduğu top yan direkten döndü. Aliti'nin kaleye yakın sol çaprazdan vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

        Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.

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