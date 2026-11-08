Galatasaray'ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti
Galatasaray ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Galatasaray, Partizan ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Partizan Kulübünden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu." ifadesi kullanıldı.
Prekazi'nin cenaze töreninin yerinin ve zamanının daha sonra duyurulacağı aktarıldı.
GALATASARAY: KALBİMİZDE DAİMA YAŞAYACAK
Galatasaray Kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak.
Seni unutmayacağız…
Cevad Prekazi’ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
GALATASARAY'DA 6 YILDA 6 KUPA KALDIRDI
Prekazi, futbolculuk kariyerinde 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Prekazi, sarı-kırmızılılarda 2 Lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kaldırmıştı.
Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'un da formalarını giymişti.