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        Haberler Dünya Ortadoğu Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

        Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 00:50 Güncelleme:
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        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

        Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demiryolu hattında meydana gelen kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Kazanın ardından ölü ve yaralıların hastanelere nakli için 72 ambulansın görevlendirildiği aktarılan açıklamada, yaralılardan 72'sinin Vasta Hastanesi'ne, 33'ünün Ayat Hastanesi'ne, diğerlerinin ise Atyaf Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 45 yaralının taburcu edildiği belirtildi.

        Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yaralılara sunulan sağlık hizmetlerini yakından takip ettiği ve Giza ile Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarında hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiği bildirildi.

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        AA'nın haberine göre, Mısır Ulusal Demir Yollarından yapılan açıklamada, Giza'dan Feyyum kentine giden 134 numaralı trenin, Kahire'den Asvan'a giden 2010 numaralı yolcu treninin arka vagonuna çarptığı belirtildi.

        Yerel basındaki haberlerde ise olay yerine sevk edilen vinçler ve ağır iş makineleriyle bakım ve mühendislik ekiplerinin, raydan çıkan vagonları kaldırarak yeniden raylara yerleştirmek için çalışma başlattığı ifade edildi.

        Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demiryolu hattında tren seferleri her iki yönde geçici olarak durduruldu.

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