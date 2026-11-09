"ÇOCUK YOKSA SÜRDÜRMEK ŞART DEĞİL"



Daha önce "Ayrıldığım insanlarla arkadaş olmam" açıklamasını yapan Özge Borak, "Ayrılık sonrası arkadaş kalmak mümkün değil mi?”" sorusunu şöyle yanıtladı: Arkadaş kalanları gördüm. Olabiliyor. Çok aklıselim ve çok ortak paydada buluşmuş insanlar var. Mecburen. Eminim onlar da evlenirken böyle olsun istemediler. Kim ister bilmem. Ben de istemezdim. Sonuçta güzel olsun diye adım attığın işler bunlar. Çocuk gibi bir bağ yoksa, devam ettirilmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum.