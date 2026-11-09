Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Salkım Ünal' karakterine hayat veren Özge Borak, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu
Ünlü oyuncu Özge Borak, katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı. Psikoloji eğitimi alan Borak, çocukluğundan beri sağlık alanına ve insanlara yardım etmeye büyük bir ilgisi olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, pandemi döneminde aldığı kararla Kıbrıs'ta başladığı psikoloji eğitimini, daha sonra geçen sene yeniden üniversite sınavına girerek alan içinde hakkıyla sürdürmeye karar verdiğini söyledi. Hedefi, eğitimini tamamlayıp klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmak olduğunu da sözlerine ekledi.
Borak, 'Kızılcık Şerbeti'ne sonradan dahil olduğu için başta çok korktuğunu ve gerildiğini ancak sette olumsuzluklara hiç şahit olmadığını açıkladı. Borak, oynadığı 'Salkım' karakterini kişisel olarak arkadaşı olamayacak biri gibi görmesine rağmen, karaktere empati kurarak yaklaştığını belirtti.
Özge Borak, Bülent Şakrak ile evli olduğu dönemden bugüne yaşadığı değişimi anlattı: O zamanlar kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmeyi seçen bir Özge vardı. Çok öfkeliydim her şeye. Etrafa öfke saçmıyordum belki ama içimde hep hissediyordum o öfkeyi. Öfkeni uzatmadan dile getirdiğinde, duygularınla yüzleştiğinde hayat daha kolay oluyor. Çok zorluklardan geçtikten sonra Özge’nin hayatı şimdi daha rahat. Çünkü sınırlarımı güzel çizdim. Şimdi bu noktaya getirdiğim Özge ile el sıkışıyorum. Aynada ‘Seni alnından öpüyorum Özge’ diyorum.
Gökhan Çınar'ın programına konuk olan Borak, 2012-2014 arasında evli kaldığı Ata Demirer ile ilgili söylediği iddia edilen "Ayıp olmasın diye evlendim" cümlesine de açıklık getirdi.
Ünlü oyuncu, "Kendin için yaşıyor musun tarzında bir soru soruldu. ‘Artık evet’ dedim. Örneğimi de arkadaşlık ve iş ilişkilerim üzerinden verdim; ‘Bir işe evet dedik, ayıp olmasın bir şekilde halledelim’. Programı sunan Ahmet Abi (Mümtaz Taylan) ‘Evliliklere mi gideceksin buradan?’ diye sordu. ‘Tabii, onları da katabiliriz konuya’ dedim. Bunu anlatırken başlık; 'Ayıp olmasın diye evlendim!' O cımbızlama en büyük zehrimiz. Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım. O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUK YOKSA SÜRDÜRMEK ŞART DEĞİL"
Daha önce "Ayrıldığım insanlarla arkadaş olmam" açıklamasını yapan Özge Borak, "Ayrılık sonrası arkadaş kalmak mümkün değil mi?”" sorusunu şöyle yanıtladı: Arkadaş kalanları gördüm. Olabiliyor. Çok aklıselim ve çok ortak paydada buluşmuş insanlar var. Mecburen. Eminim onlar da evlenirken böyle olsun istemediler. Kim ister bilmem. Ben de istemezdim. Sonuçta güzel olsun diye adım attığın işler bunlar. Çocuk gibi bir bağ yoksa, devam ettirilmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum.