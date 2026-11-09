Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Salkım Ünal' karakterine hayat veren Özge Borak, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 08:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ünlü oyuncu Özge Borak, katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı. Psikoloji eğitimi alan Borak, çocukluğundan beri sağlık alanına ve insanlara yardım etmeye büyük bir ilgisi olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, pandemi döneminde aldığı kararla Kıbrıs'ta başladığı psikoloji eğitimini, daha sonra geçen sene yeniden üniversite sınavına girerek alan içinde hakkıyla sürdürmeye karar verdiğini söyledi. Hedefi, eğitimini tamamlayıp klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmak olduğunu da sözlerine ekledi.

        2

        Borak, 'Kızılcık Şerbeti'ne sonradan dahil olduğu için başta çok korktuğunu ve gerildiğini ancak sette olumsuzluklara hiç şahit olmadığını açıkladı. Borak, oynadığı 'Salkım' karakterini kişisel olarak arkadaşı olamayacak biri gibi görmesine rağmen, karaktere empati kurarak yaklaştığını belirtti.

        3

        Özge Borak, Bülent Şakrak ile evli olduğu dönemden bugüne yaşadığı değişimi anlattı: O zamanlar kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmeyi seçen bir Özge vardı. Çok öfkeliydim her şeye. Etrafa öfke saçmıyordum belki ama içimde hep hissediyordum o öfkeyi. Öfkeni uzatmadan dile getirdiğinde, duygularınla yüzleştiğinde hayat daha kolay oluyor. Çok zorluklardan geçtikten sonra Özge’nin hayatı şimdi daha rahat. Çünkü sınırlarımı güzel çizdim. Şimdi bu noktaya getirdiğim Özge ile el sıkışıyorum. Aynada ‘Seni alnından öpüyorum Özge’ diyorum.

        4

        Gökhan Çınar'ın programına konuk olan Borak, 2012-2014 arasında evli kaldığı Ata Demirer ile ilgili söylediği iddia edilen "Ayıp olmasın diye evlendim" cümlesine de açıklık getirdi.

        5

        Ünlü oyuncu, "Kendin için yaşıyor musun tarzında bir soru soruldu. ‘Artık evet’ dedim. Örneğimi de arkadaşlık ve iş ilişkilerim üzerinden verdim; ‘Bir işe evet dedik, ayıp olmasın bir şekilde halledelim’. Programı sunan Ahmet Abi (Mümtaz Taylan) ‘Evliliklere mi gideceksin buradan?’ diye sordu. ‘Tabii, onları da katabiliriz konuya’ dedim. Bunu anlatırken başlık; 'Ayıp olmasın diye evlendim!' O cımbızlama en büyük zehrimiz. Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım. O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?" ifadelerini kullandı.

        6

        "ÇOCUK YOKSA SÜRDÜRMEK ŞART DEĞİL"

        Daha önce "Ayrıldığım insanlarla arkadaş olmam" açıklamasını yapan Özge Borak, "Ayrılık sonrası arkadaş kalmak mümkün değil mi?”" sorusunu şöyle yanıtladı: Arkadaş kalanları gördüm. Olabiliyor. Çok aklıselim ve çok ortak paydada buluşmuş insanlar var. Mecburen. Eminim onlar da evlenirken böyle olsun istemediler. Kim ister bilmem. Ben de istemezdim. Sonuçta güzel olsun diye adım attığın işler bunlar. Çocuk gibi bir bağ yoksa, devam ettirilmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO

        8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in geçtiğimiz yıl öldürdüğü Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığı, ancak biçerdöverin yandığı, husumetin buradan başlayıp alacak verece...
        #Özge Borak
        #Ata Demirer
        #bülent şakrak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı