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        Haberler Dünya Washington Post iddia etti: ABD İran'la savaşı bitirmek için Çin'den yardım istedi

        Washington Post iddia etti: ABD İran'la savaşı bitirmek için Çin'den yardım istedi

        Washington Post'a konuşan kaynaklar, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek için Çin'den yardım istediğini iddia etti. İddiaya göre, ABD Hazine Bakanı Bessent, Trump'ın desteğiyle Çin hükümetine başvurdu. Bessent, Pekin'den İran üzerindeki etkisini savaşı sona erdirmek için kullanmasını talep etti ve Çin de bu mesajı Tahran'a iletti. Öte yandan Trump'ın Çin Devlet Başkanı Cinping ile 18 Kasım'da Çin'de yapacağı görüşmede İran konusunun gündeme gelmesinin beklendiği öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 07:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası

        ABD yönetiminin, İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla Çin'den Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediği öne sürüldü.

        Washington Post (WP) gazetesinin ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'de savaşa yönelik kamuoyu tepkisinin artması nedeniyle İran konusunda diplomatik çözüm arayışının ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için en acil ve zorlu mesele olduğu değerlendiriliyor.

        İddiaya göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın desteğiyle Çin hükümetine başvurdu. Bessent, Pekin'den İran üzerindeki etkisini savaşı sona erdirmek için kullanmasını talep etti ve Çin de bu mesajı Tahran'a iletti.

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        Bu arada, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 18 Kasım'da Çin'de yapacağı görüşmede İran konusunun gündeme gelmesinin beklendiği ileri sürüldü.

        Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı iddia edildi.

        Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Büyükelçi Cay Cün'ün, savaşın sonlandırılmasına ilişkin diplomatik çabalar kapsamında bölge ülkeleri İran, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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