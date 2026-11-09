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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a saldırılara ilişkin: "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a saldırılara ilişkin: "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"

        ABD Başkanı Trump, İran'a saldırıların "yaptıkları en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçeceğini" öne sürdü. Trump, "İran'la ilgili soru şu, bu meseleyi şimdi mi yoksa sonra mı kapatacağız. Bekleyebiliriz. Komşularından bazıları, durumun olduğu gibi kalmasını tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 07:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
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        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar için “Bu, yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek.” dedi.

        Trump, hafta sonunu geçirdiği Florida’dan Beyaz Saray’a dönerken West Palm Beach’te uçağa binmeden basına açıklamalarda bulundu.

        İran’da savaşı kazandıklarını savunan Trump, “Size şunu söyleyebilirim, bu, tarihsel olarak yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek. Çünkü eğer bir nükleer silaha sahip olsalardı, dünyayı havaya uçururlardı. Neden mi? Çünkü deliler." diye konuştu.

        Trump, “İran’la ilgili soru şu, bu meseleyi şimdi mi yoksa sonra mı kapatacağız. Bekleyebiliriz. Komşularından bazıları, durumun olduğu gibi kalmasını tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.

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        İran’a saldırılar sırasında “hiçbir askeri kaybetmediklerini” öne süren Trump, yıllarca süren Vietnam Savaşı'nı örnek göstererek, orada binlerce kayıp yaşandığını söyledi.

        Trump, “Gidip onları şimdi havaya uçurabilirim. Bununla ilgili sorun, sonra asla yeniden inşa edemeyeceğinizdir. Köprüleri ve enerji santrallerini havaya uçurursam, yeniden inşa etmek çok uzun zaman alacaktır. Büyük köprüleri var.” şeklinde konuştu.

        - JD Vance'in ara seçimlerle ilgili yorumları

        Başkan Yardımcısı JD Vance’in, 3 Kasım ara seçimlerini kaybetme sebeplerinden biri olarak İran’a saldırıları göstermesinin Trump ile ilişkisini etkileyip etkilemediği sorusuna da Trump, “Birçok insan JD Vance'in ara seçimlerle ilgili yorumlarını beğenmedi ama ben onlardan değilim.” diye cevap verdi.

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        Trump, “Bir konu dışında haklıydı. Bence çok önemli olan bir şey daha söylemeliydi. Eğer tekrar (İran’a saldırma) şansınız olsaydı, yine aynı şeyi yapar mıydınız? Cevap evet.” diye konuştu.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 3 Kasım seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin kaybetmesinin nedenini İran'la savaşa ve İsrail'le ilişkilere bağlamıştı.

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