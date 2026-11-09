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        Haberler Magazin Perihan Savaş: Benim kalbim hâlâ seninle atıyor

        Perihan Savaş: Benim kalbim hâlâ seninle atıyor

        Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 07:54 Güncelleme:
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        Perihan Savaş, 9 Kasım 1995 yılında vefat eden kendisi gibi oyuncu olan eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde yâd etti.

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        Ünlü oyuncu, eşine duyduğu özlemi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da paylaşımlarına yansıtarak anısını yaşatmaya devam etti.

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        Savaş, yıllar önce eşiyle birlikte çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Usta oyuncu, paylaşımında "Yine bugün yine 9 Kasım... Vedanın en unutulmazı... Benim kalbim hâlâ seninle atıyor adamım" ifadelerine yer verdi.

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        Yılmaz Zafer, 1995 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası beyninde hasar oluşmuş ve 1.5 yıl süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Kasım 1995'te hayatını kaybetmişti.

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        #perihan savaş
        #Yılmaz Zafer
        #ölüm yıl dönümü
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