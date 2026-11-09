Perihan Savaş: Benim kalbim hâlâ seninle atıyor
Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı
Giriş: 09 Kasım 2026 - 07:54 Güncelleme:
1
Perihan Savaş, 9 Kasım 1995 yılında vefat eden kendisi gibi oyuncu olan eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde yâd etti.
2
Ünlü oyuncu, eşine duyduğu özlemi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da paylaşımlarına yansıtarak anısını yaşatmaya devam etti.
3
Savaş, yıllar önce eşiyle birlikte çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayımladı.
4
Usta oyuncu, paylaşımında "Yine bugün yine 9 Kasım... Vedanın en unutulmazı... Benim kalbim hâlâ seninle atıyor adamım" ifadelerine yer verdi.
5
Yılmaz Zafer, 1995 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası beyninde hasar oluşmuş ve 1.5 yıl süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Kasım 1995'te hayatını kaybetmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ