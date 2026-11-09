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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"

        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"

        Van'da, iki yıl önce cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş'in İstanbul'da yüzleri maskeli 4 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi. Saldırganların "Rojin davasını bırakın" diyerek tehditte bulunduğunu öne süren Karabulut, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'in de tehdit edildiğini belirtti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 07:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"

        Van YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

        YÜZLERİ MASKELİ 4 KİŞİ SALDIRDI

        ANKA'da yer alan habere göre soruşturma sürerken; Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş'in, İstanbul'da yüzleri maskeli 4 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.

        "ROJİN DAVASINI BIRAKIN"

        Saldırganların, "Rojin davasını bırakın" diyerek tehditte bulunduğunu öne süren Karabulut, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'in de tehdit edildiğini belirtti.

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        "FİZİKİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR"

        Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkili Ahmet Kabaiş'in İstanbul'da maskeli kişilerin fiziksel saldırısına uğradığını duyurdu. Karabulut, saldırının Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen adalet mücadelesini hedef aldığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Karabulut, şunları kaydetti:

        "AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI"

        "Rojin Kabaiş’in amcası, müvekkilim Ahmet Kabaiş, İstanbul’da yüzleri maskeli dört kişinin 'Rojin davasını bırakın!' tehdidiyle fiziki saldırısına uğramıştır. Saldırganlar, Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’i de 'Onu da senin gibi yapacağız!' diyerek tehdit etmiş ve olay yerinden kaçmışlardır. Müvekkilim Ahmet Kabaiş şu anda ambulansla hastaneye kaldırılmaktadır. Ben de derhâl İstanbul’a hareket ediyorum.

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        "DAYANIŞMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

        Bu saldırı yalnızca Kabaiş ailesine değil, Rojin’in ölümündeki hakikati ortaya çıkarma mücadelesine ve adalet arayışına yöneliktir!

        Yetkili makamları saldırganların derhâl tespit edilerek yakalanması, saldırının arkasındaki kişi ve bağlantıların ortaya çıkarılması ve Kabaiş ailesinin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırıyorum. Başta meslektaşlarım olmak üzere tüm baroları, hukuk ve insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi Kabaiş ailesiyle dayanışmaya çağırıyorum."

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        #rojin kabaiş
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