Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.482,60 %1,32
        DOLAR 50,1780 %0,06
        EURO 56,0621 %0,24
        GRAM ALTIN 6.654,36 %1,49
        BITCOIN 74.302,00 %0,32
        FAİZ 39,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 85,57 %2,10
        GBP/TRY 67,2160 %0,16
        EUR/USD 1,1160 %0,15
        BRENT PETROL 96,36 %-0,71
        ÇEYREK ALTIN 10.879,88 %1,49
        Haberler Ekonomi Teknoloji İlişki yaşadığı kadın ajan çıktı! Nvidia CEO'su özür diledi

        İlişki yaşadığı kadın ajan çıktı! Nvidia CEO'su özür diledi

        Nvidia Yönetim Kurulu, kurucu ortak ve Üst Yönetici (CEO) Jensen Huang'ın Çin istihbaratına çalıştığından şüphelenilen bir kadınla kişisel ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından bağımsız bir soruşturma başlattı. Olayın ardından çalışanlarına ve ailesine bir özür mesajı yayımlayan Huang, evlilik dışı bir ilişki yaşadığını doğrulayarak sorumluluğu üstlendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 07:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Teknoloji devinde casusluk skandalı

        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını belirterek, Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlı olduğunu bildirdi.

        Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade etti.

        Eşine sadık kalmadığını belirten Huang, davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini, yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığını ve derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

        "TÜM SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUM"

        Huang, mesajında, "Hayatım boyunca ailem bana sevgi ve destek verdi. Dürüstlüğümü ve sadakatimi hak ediyorlar. Ancak ben onları hayal kırıklığına uğrattım ve birlikte kurduğumuz hayata zarar verdim. Yaptıklarımın ve neden olduğum üzüntünün tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve bununla birlikte gelecek eleştirileri kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Nvidia'daki çalışma arkadaşlarına, yönetim kuruluna, şirketin dünyanın dört bir yanındaki ortaklarına ve hissedarlarına da seslenen Huang, "Benden daha iyisini hak ediyorsunuz. Nvidia'ya liderlik etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı. Sorumluluğum size hizmet etmek ve güveninize layık olmak. Bu sorumluluğu yerine getiremedim. Nvidia'ya tamamen bağlıyım ve güveninizi yeniden kazanmak için çalışacağım" değerlendirmesinde bulundu.

        "ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ DESTEKLEMEYE KARARLIYIM"

        Huang, haberlerde gündeme getirilen ulusal güvenlik endişeleriyle ilgili olarak Nvidia Yönetim Kurulu'nun bağımsız bir soruşturma başlattığını belirterek, soruşturmayı desteklediğini ve süreçle tam işbirliği yapacağını aktardı.

        REKLAM

        Ülkesini ve şirketini sevdiğini vurgulayan Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        The New York Times gazetesinde geçen hafta yayımlanan haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

        İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Alice Huang'ın Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişkisi olduğu ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.

        Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Melis Uzunoğlu ile Akın Akınözü'nden romantik kutlama

        Oyuncu Akın Akınözü ile aşk yaşayan moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu, sevgilisiyle birlikteliklerinin birinci yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı

        #ajan
        #çin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"