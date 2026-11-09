ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını belirterek, Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlı olduğunu bildirdi.

Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade etti.

Eşine sadık kalmadığını belirten Huang, davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini, yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığını ve derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

"TÜM SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUM"

Huang, mesajında, "Hayatım boyunca ailem bana sevgi ve destek verdi. Dürüstlüğümü ve sadakatimi hak ediyorlar. Ancak ben onları hayal kırıklığına uğrattım ve birlikte kurduğumuz hayata zarar verdim. Yaptıklarımın ve neden olduğum üzüntünün tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve bununla birlikte gelecek eleştirileri kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Nvidia'daki çalışma arkadaşlarına, yönetim kuruluna, şirketin dünyanın dört bir yanındaki ortaklarına ve hissedarlarına da seslenen Huang, "Benden daha iyisini hak ediyorsunuz. Nvidia'ya liderlik etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı. Sorumluluğum size hizmet etmek ve güveninize layık olmak. Bu sorumluluğu yerine getiremedim. Nvidia'ya tamamen bağlıyım ve güveninizi yeniden kazanmak için çalışacağım" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ DESTEKLEMEYE KARARLIYIM"

Huang, haberlerde gündeme getirilen ulusal güvenlik endişeleriyle ilgili olarak Nvidia Yönetim Kurulu'nun bağımsız bir soruşturma başlattığını belirterek, soruşturmayı desteklediğini ve süreçle tam işbirliği yapacağını aktardı.

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Ülkesini ve şirketini sevdiğini vurgulayan Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

The New York Times gazetesinde geçen hafta yayımlanan haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Alice Huang'ın Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişkisi olduğu ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.

Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.