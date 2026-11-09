Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, emeklilere yönelik maaş düzenlemesi ele alınacak. Ekonomi kurmayları yaz boyunca teknik bir çalışma yürüttü. İlk olarak tüm emeklileri kapsayacak bir düzenleme üzerinde duruldu.

İkinci kısmı ise yapılacak artışın yaş ve prim günü sayısına göre farklılık göstermesi oldu. Emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten bir yaklaşımla hareket edilmesi kararlaştırıldı.

EMEKLİ MAAŞLARI GÜNDEMDE

Emekli maaşlarına enflasyon oranında zam yapılıyor. 18 milyon emeklinin 5 milyonu, en düşük emekli aylığı alıyor. Yeni düzenlemeyle, çalışma hayatında olan emekliler, 65 yaş üstü çalışanlar, 65 yaş üstü çalışmayanlar, prim günü sayısı yüksek olanlar gibi kriterler maaşlarda belirleyici olacak.

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Emeklilerin tümüne, enflasyon artışının dışında ilave bir düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, seyyanen zam ya da refah payı verilmesi gündemde. Bütçe maratonunun ardından hazırlanacak kanun teklifi Meclis'e sunulacak.

FON SORUŞTURMASI

Kabine Toplantısında fon soruşturmasına dair ayrıntılar da masaya yatırılacak. Adli boyutunun yanı sıra tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yatırımcılara yönelik ara ödemelere ilişkin de detaylar gündemde olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci de Kabinenin gündeminde olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirledi. Bir yandan da gözler TBMM'deki İzleme Komisyonu'nda. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında kabine toplantısında masaya yatırılacak.

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ABD-İRAN ÇATIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. İran ile ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde.

AZERBAYCAN ZİYARETİ VE COP31 ZİRVESİ

Öte yandan Erdoğan'ın Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretin yansımaları da toplantının gündeminde olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyeleri COP31 Antalya Zirvesine ilişkin yol haritasını da gözden geçirecek.