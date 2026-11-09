Spor yazarları Fenerbahçe'nin Çorum FK maçını değerlendirdi: Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!

"BUNUN ÜZERİNDE DURMALI"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe zorlu Çorum deplasmanında farklı bir skor ile 3 puanı elde etti. Takımın geneline baktığım zaman futbolcular; hırslıydı, mücadeleciydi. Ama bu büyük farkı getiren başka etkenler vardı… Birincisi gollerden ilk dördünün mükemmel oluşu. Beşincinin de çok iyi bir organize atak sonucu gelmesiydi… Gelelim Emre Belözoğlu'nun üstünde durması gerekenlere... İlk yarı berabere giderken rakibin çok net pozisyonunu Ederson kurtardı. Ardından yine ilk devrede iki duran topta Çorum'un stoperi Smolcic, çok net iki kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda da Çorum'un kritik atakları ve yarım pozisyonlar var.. Bunların üzerinde durulmalı. Bir bakıma bu netice Belözoğlu'na da moral oldu." [Sabah]