Spor yazarları Fenerbahçe'nin Çorum FK maçını değerlendirdi: Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti. Spor yazarları Çorum FK - Fenerbahçe maçını yorumladı.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK maçındaki galibiyetini değerlendirdi.
"BUNUN ÜZERİNDE DURMALI"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe zorlu Çorum deplasmanında farklı bir skor ile 3 puanı elde etti. Takımın geneline baktığım zaman futbolcular; hırslıydı, mücadeleciydi. Ama bu büyük farkı getiren başka etkenler vardı… Birincisi gollerden ilk dördünün mükemmel oluşu. Beşincinin de çok iyi bir organize atak sonucu gelmesiydi… Gelelim Emre Belözoğlu'nun üstünde durması gerekenlere... İlk yarı berabere giderken rakibin çok net pozisyonunu Ederson kurtardı. Ardından yine ilk devrede iki duran topta Çorum'un stoperi Smolcic, çok net iki kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda da Çorum'un kritik atakları ve yarım pozisyonlar var.. Bunların üzerinde durulmalı. Bir bakıma bu netice Belözoğlu'na da moral oldu." [Sabah]
"RAKİBE İYİ ÇALIŞMIŞ"
BÜLENT TİMURLENK: Belözoğlu, Kante'yi kulübede tutup doğru bir rakip analizi ile başladı maça. Fenerbahçe ön alan baskısı yapmıyor, topun arkasında kalabalık duruyor ve geçiş hücumu arıyordu. Çorum adına Ramirez'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyon kader anıdır. Ardından Cengiz'in top kaybı, Oğuz'un nefis uzun pası ve iki ayağını da aynı derecede iyi kullanan Greenwood'un çaprazdan nefis bitirişi. İsmail'in orta sahaya getirdiği dinamizm, İrfan Can'ın iştahlı oyunu, yine orta sahada kazanılan bir topla ikinci golü getirdiğinde Belözoğlu ve takımının bu taktikle farka koşacağı ortadaydı.Haftalardır keyifsiz olan Greenwood'un iki gol atması, Belözoğlu'nun yerinde değişiklikleri tabelada farkı büyüttü. Bir hafta önce krizde olan Fenerbahçe, şimdi milli araya Şampiyonlar Ligi'nde 5 puan ve deplasmanda 5 gollü galibiyetle giriyor. Belözoğlu için bundan daha iyi başlangıç olmaz. (Sabah)
"ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİNDEN DOĞDU"
HALİL ÖZER: "Tam bitti ve tükendi denilen bir anda Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğdu Fenerbahçe. Daha ekim ayı sonunda kasım başında mezarını kazanlara hem Liverpool maçında hem de dün farklı yendiği Çorum maçında “ben buradayım” diye bas bas bağırarak cevap verdi. Hem de Fenerbahçe başarısızlığı üzerine kurulan futbol ekonomisini yerle bir etti. Sonuç olarak Fenerbahçe Çorum’da müthiş oynadı müthiş goller attı ve bileğinin hakkıyla üç puanı aldı." [Milliyet]
"FENERBAHÇE FARKA KOŞTU"
İBRAHİM YILDIZ: Elbette atılan 5 gol ve alınan 3 puan çok önemli. Fakat, skor ne olursa olsun sorunları analiz etmek ve çözmek gerekir. Emre Belözoğlu ve ekibi ilk maçlarında geçerli not aldı. Fenerbahçe uzun bir aradan sonra farklı skorla moral buldu. Bundan sonra her maç final havasında olacaktır. Kazanmak tek başına yetmiyor. Şampiyonluk yarışındaki takımların da kaybetmesi beklenecek. 5-0’lık sonuç Sarı-Lacivertlilere gelecek için umut ve güven aşıladı doğal olarak. (Habertürk)
"GİDİLECEK ÇOK YOL VAR"
ABDULLAH ERCAN: "Sahadan farklı galibiyetle ayrılmak önemliydi. Üç puan, takım adına değerliydi. Emre Belözoğlu'nun gelişi bazı değişiklikler getirdi. İlk on birde dört Türk oyuncu vardı. Bu tercih ayrıca üzerinde durulmalı. Takımın saha içindeki dengesi değişti. Oyun anlayışında yeni işaretler gördük. Gidilecek çok yol var. Fenerbahçe'nin önünde zorlu bir süreç bulunuyor.Öncelikle puan farkını azaltması gerekiyor. Zirve yarışından kopmamak önem taşıyor. İkinci yarı belirleyici olacak. Yapılacak transferler de takımı güçlendirebilir. Milli ara öncesi galibiyet çok değerliydi. Moral kazanarak araya girdi." [Takvim]
"ÇOK RAHAT KAZANDI"
ERCAN TANER: "Bizim ligin tipik özelliği, teknik direktör değişiminden sonraki ilk maçta oyuncular yerli veya yabancı fark etmeksizin konsantrasyonlarını üst düzey tutarak sahaya çıkar. Fenerbahçe, bir de Liverpool maçı galibiyetinin verdiği büyük moralle maça başlamıştı. Fenerbahçe çok rahat kazandı. Yeni hoca olarak ilk galibiyet büyük moral demek. Bundan sonra oyun içinde daha nasıl değişimler olacağını milli aradan sonra daha net göreceğiz." [Sözcü]
"İSTEDİĞİ TRANSFERLER YAPILIR"
ENGİN VEREL: "Daha ilk yarıda Fenerbahçe akıllı, tutarlı ve kontrollü oyunuyla 3 puanı büyük ölçüde garantiledi. Fenerbahçe'nin artık bundan sonra puan kaybetmeye tahammülü yok. Takımın bireysel kalitesi zaten yüksek. Yapılacak şey oyunculara özgüven aşılamak ve inançlarını pekiştirmek. Bunun için de her şeyden önce saha sonuçları ve camianın takıma sahip çıkması lazım. Devre arasına kadar iyi bir çıkış yakalanırsa, ben yönetimin Emre Hoca'nın istediği transferleri de yapacağını biliyorum." [Akşam]