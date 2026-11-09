"ESKİ COŞKUSUNA KAVUŞABİLİR"

Turgay Demir: "Kasımpaşa'ya kaptırılan iki puan ve Celtic deplasmanında iyi oyuna rağmen alınan mağlubiyet, Beşiktaş'a ders olmuş belli ki. Normal şartlardaki Beşiktaş seyircisi önünde, Gençlerbirliği'ne nefes aldırmaz, risk alarak oynar ve atak üstüne atak yaparak daha ilk yarıda fark yapma peşinde koşardı. Maçın başından itibaren, hatta rakip 10 kişi kaldıktan ve iki gol atmışken de kontrollü oyunu tercih etti Kartal. Bana göre Italiano da bir öz eleştiri yapmış. Büyük takımlar üst üste kötü sonuçları kaldıramazlar. Tribünler anında boşalır ve herkes kelle istemeye başlar. O nedenle milli ara öncesinde kazanmak önemliydi. Yani bu maçta alınan üç puan moral motivasyon anlamında altın değerinde. Artık Kartal yeniden eski coşkusuna kavuşabilir." (Fotomaç)