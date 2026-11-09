Spor yazarları değerlendirdi! "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Dusan Vlahovic (2) ve Ernest Poku kaydederken, 3 asist ile Leandro Trossard maçta ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ligde 2 haftadır puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, başkent ekibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Dusan Vlahovic (2) ve Ernest Poku kaydetti. Ayrıca 3 asiste imza atan Leandro Trossard da dikkatleri üzerine çekti.
Spor yazarları, milli ara öncesi 3 puanı hanesine ekleyen Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi.
"İSTİKRAR ŞART"
Murat Özbostan: "Beşiktaş hala zirve yarışının güven veren takımı olabilmiş değil. Çünkü siyahbeyazlıların ciddi bir deplasman problemi var. Kendi sahasında taraftarının itici gücüyle coşan, rakibine baskı kuran takım; deplasmanda bambaşka bir kimliğe bürünüyor. İç sahada umut veren Beşiktaş, dış sahada taraftarını hayal kırıklığına uğratıyor. Oysa şampiyonluk yarışında sadece evinde kazanmak yetmez. Büyük takım refleksi, deplasmanda da kendini göstermektir. Beşiktaş doğru yolda olabilir. Ama artık bu iyi oyunu ve galibiyetleri bir seriye dönüştürmek zorunda. Çünkü zirveye oynayan bir takım, bir maç kazanarak değil, istikrar sağlayarak daha büyük takım olur!" (Sabah)
"ESKİ COŞKUSUNA KAVUŞABİLİR"
Turgay Demir: "Kasımpaşa'ya kaptırılan iki puan ve Celtic deplasmanında iyi oyuna rağmen alınan mağlubiyet, Beşiktaş'a ders olmuş belli ki. Normal şartlardaki Beşiktaş seyircisi önünde, Gençlerbirliği'ne nefes aldırmaz, risk alarak oynar ve atak üstüne atak yaparak daha ilk yarıda fark yapma peşinde koşardı. Maçın başından itibaren, hatta rakip 10 kişi kaldıktan ve iki gol atmışken de kontrollü oyunu tercih etti Kartal. Bana göre Italiano da bir öz eleştiri yapmış. Büyük takımlar üst üste kötü sonuçları kaldıramazlar. Tribünler anında boşalır ve herkes kelle istemeye başlar. O nedenle milli ara öncesinde kazanmak önemliydi. Yani bu maçta alınan üç puan moral motivasyon anlamında altın değerinde. Artık Kartal yeniden eski coşkusuna kavuşabilir." (Fotomaç)
"YENİDEN AYAĞA KALKIYOR"
Fatih Doğan: "Bu maçın asıl kazanımı üç puandan çok daha fazla. Vlahovic'in gollerle dönmesi, Orkun'un yeniden ilk 11'e girmesi ve Trossard'ın üç asistle taçlandırdığı hücumdaki üretkenliği, Italiano'nun elini güçlendirdi. Celtic yenilgisinin ardından gelen bu galibiyet, Beşiktaş'a moral ve güven verdi. Dolmabahçe'de mesaj netti: Vlahovic geri döndü, Beşiktaş yeniden ayağa kalkıyor!" (Sabah)
"GALİBİYET SERİSİ ŞART"
Güntekin Onay: "Rakiplerin 3 puanla kapattığı haftada Beşiktaş için kazanılması gereken bir maç idi. Siyah beyazlılar açısından rahat bir galibiyet oldu. Ancak sanıyorum siyah beyazlı futbolseverleri en çok mutlu eden; Trossard ve Vlahovic’in performansları olmuştur. 3 asiste imza atan Trossard dün akşam tam anlamıyla bir futbol resitali ortaya koydu. 3’üncü golde de Ernest Poku topa çizgi üzerinde dokunmasa golünü de atmıştı. Dün Wilfred N’didi ve Amir Murillo da iyi bir maç çıkarttılar. Beşiktaş için artık milli aranın ardından bir galibiyet serisi şart. Vincenzo ıtaliano deplasman maçlarında daha güçlü bir oyun inşa etmenin formüllerini bulmalı." (Hürriyet)