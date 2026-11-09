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        Haberler Dünya ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, İsrail'e yardımın hemen kesilmeyeceğini savundu

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, İsrail'e yardımın hemen kesilmeyeceğini savundu

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın sonlandırılması kararı için Kongre onayı gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'

        İsrail'de yayın yapan i24NEWS televizyonuna konuşan Huckabee, Trump'ın geçen hafta duyurduğu 4 milyar dolarlık yardımın durdurulmasının ani bir şekilde olmayacağını söyledi.

        Yardım programını tamamen bitirmek için Kongre kararı gerektiğini ve bunun da yıl sonuna kadar çıkmasının zayıf bir ihtimal olduğunu dile getiren Huckabee, "Bildiğim kadarıyla pat diye, aniden yapılacak bir kesinti söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

        Huckabee, yardımları aşamalı olarak sonlandırma fikrinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan çıktığını ve bunu yaklaşık bir buçuk yıl önce dile getirmeye başladığını savundu.

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        İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'la henüz yüz yüze görüşmediğini belirten Huckabee, ABD'nin başbakan kim olursa onunla çalışacağını söyledi.

        Huckabee, "Görevi üstlenen hükümet kim olursa olsun birlikte çalışacağız. Çünkü o hükümet nihayetinde İsrail halkının temsilcisi olacaktır ve bizim görevimiz de ABD'yi bu seçilmiş hükümet nezdinde temsil etmektir." dedi.

        "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz"

        ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

        Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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        İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

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        #israil
        #ABD
        #Netanyahu
        #trump
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