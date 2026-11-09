Adana'da olay, 2 Kasım’da saat 16.30 sıralarında Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 362 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi.

13 YAŞINDA HAYATTAN KOPTU

Mersin'de yaşayan tarım işçisi Hüseyin Can Boçkır, eşi Bahriye Güzel Boçkır ve babası Aydın B. ile birlikte Ceyhan'da yaşayan ablasının yanına zeytin toplamaya geldi.

"TRAFİK KAZASINDA YARALANDI" DEDİ

İHA'daki habere göre aile, tarladaki işlerini bitirip eve döndüğü sırada 13 yaşındaki Melek Göçer, başından tabancayla vuruldu. Dayı Hüseyin Can Boçkır tarafından çocuk, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hüseyin Can Boçkır’ın hastanede yeğeninin trafik kazasında yaralandığını söylediği öğrenildi.

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SOL KAŞIN ÜZERİNDE MERMİ GİRİŞİ

Doktorların yaptığı muayenede Melek'in sol kaşının üzerinde mermi girişinin olduğu belirlendi. Küçük kız, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Ancak Melek Göçer, 5 Kasım'da hastanede hayatını kaybederek Ceyhan Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DAYI İLK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

İlk ifadesinde yeğeninin trafik kazasında yaralandığını söyleyen Hüseyin Can Boçkır, daha sonra ifadesini değiştirerek evde üstünü değiştirdiği sırada silah sesi duyduğunu, odaya girdiğinde Melek'i kanlar içerisinde gördüğünü anlattı. Hüseyin Can Boçkır, yeğeninin tabancayla oynarken silahın ateş aldığını öne sürdü.

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6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ancak yürütülen soruşturmada bu anlatımın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, aralarında baba Mehmet Göçer, dayı Hüseyin Can Boçkır ve eşi Bahriye Güzel Boçkır'ın da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

SİLAHI NASIL ATEŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Soruşturma kapsamında yeniden sorgulanan Bahriye Güzel Boçkır, silahı kendisinin ateşlediğini anlattı. İlk evliliğinden ayrılma sürecinde eski eşinden ölüm tehditleri aldığını ileri süren Bahriye Güzel Boçkır, eşiyle birlikte korunma amacıyla tabanca bulundurduklarını ve silahı Mersin'den Ceyhan'a getirdiklerini söyledi.

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"SİLAH BİR ANDA ATEŞ ALDI"

Tabancayı çocukların dokunmaması için yatak odasındaki yatağın içerisine sakladığını anlatan Bahriye Güzel Boçkır, olay günü eve geldikten sonra yataktaki silahı aldığını belirterek, "Melek, koltukta oturup telefonla oynuyordu. Ben tabancayı aldım, kabzasını tutmayarak yan bir şekilde avucumda bulunuyordu. Şarjör çıkarma düğmesine bastım, bir anda silah ateş aldı. Melek düz bir şekilde duruyor, kafası bir anda duvara yaslandı, gözleri kapandı" dedi.

"BOŞ KOVANI RÖGARA ATIP SİLAHI SAKLAMIŞ"

Olayın ardından eşi Hüseyin Can Boçkır’ın Melek'i kucağına alarak hastaneye götürdüğünü anlatan Bahriye Güzel Boçkır, kendisinin ise tabancayı ve boş kovanı alarak evden ayrıldığını söyleyerek, "Tabancayı kırmızı bir beze sardım ve boş kovanı alıp koşmaya başladım. Boş kovanı rögarın içine attım, silahı eşimin akrabasının evine sakladım" ifadelerini kullandı.

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"ARAMDA HİÇBİR PROBLEM YOKTUR"

Melek'i çok sevdiğini ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını öne süren Bahriye Güzel Boçkır, olayın kaza olduğunu savunarak, "Melek'i çok severdim, aramda hiçbir problem yoktur. Bu olay tamamen kazadır, bu olayı bilinçli olarak yapmadım. Korktuğumdan dolayı polislere olayı anlatamadım. Daha sonra samimi bir şekilde polislere olayı anlattım ve kovanı attığım yeri gösterdim. Melek'i yaraladığımdan dolayı pişmanım" dedi.

KARI KOCA TUTUKLANDILAR

Bahriye Güzel Boçkır’ın ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, olayda kullanılan tabanca ile boş kovanı bulup muhafaza altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can Boçkır ile eşi Bahriye Güzel Boçkır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olayın kaza mı yoksa kasten gerçekleştirilmiş bir eylem mi olduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.