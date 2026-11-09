Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki EXPO yerleşkesinde düzenlenen COP31, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Avustralya ile oluşturulan ortaklık çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

COP31 Başkanlığı görevini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müzakereler başkanlığını ise Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen üstleniyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell'in de katıldığı zirvenin resmi açılış programında, Kurum, Stiell ve Bowen'ın konuşmaları yer alıyor. Konferans boyunca ülkelerin iklim taahhütleri, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişimi gibi konular müzakere edilecek.

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RESMİ AÇILIŞ SAAT 11.00'DE

COP31'in resmi açılış töreni, saat 11.00'de Genel Kurul 1 'Anadolu' Salonu'nda gerçekleştirilecek. Açılış programında COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP31 Müzakereler Başkanı, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın konuşma yapması planlanıyor. Konuşmaların ardından zirvenin resmi müzakere ve etkinlik programı devam edecek.

İLK GÜN GIDA VE SAĞLIK

COP31'in ilk günü 'Gıda, Tarım ve Sağlık' temasıyla düzenleniyor. Program kapsamında iklim değişikliğinin tarımsal üretim, gıda güvenliği ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alınacak. Gıda kayıplarının önlenmesi, tarımsal üretimin iklim değişikliğine dayanıklı hale getirilmesi, su kaynaklarının korunması, metan emisyonlarının azaltılması ve sağlık sistemlerinin iklim krizine uyumu konularında oturumlar gerçekleştirilecek. İlk gün programında Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden bakanlıklar, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri bulunuyor.

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ANTALYA'NIN BÖCEKLERİ DE GÜNDEMDE

İlk günün dikkat çeken etkinliklerinden biri, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yeşil Bölge'de saat 12.30'da düzenlenmesi planlanan 'Değişen İklimde Böcekler: Tarımsal Zararlılardan Doğa Temelli Çözümlere Antalya Deneyimi' başlıklı oturum olacak. Programda iklim değişikliğinin böcek türleri, tarımsal zararlılar ve doğal mücadele yöntemleri üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Gün boyunca tarımda yapay zekâ uygulamaları, gıda tedarik zincirleri, su güvenliği, iklim değişikliğine dayanıklı kentler, sağlık altyapısı ve temiz enerji konularında da çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

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LİDERLER 11 KASIM'DA

COP31'in en önemli bölümlerinden Dünya Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey uluslararası temsilciler katılacak. 'Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru' temasıyla gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'nin 11 Kasım'daki açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in konuşmaları planlanıyor. Liderler, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin ulusal politikalarını ve uluslararası iş birliği hedeflerini açıklayacak. Zirve kapsamında ikili görüşmeler ve üst düzey yuvarlak masa toplantıları da gerçekleştirilecek.

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GÜZERGAHLARDA COP31 DÜZENİ

COP31 için Antalya Havalimanı, D-400 kara yolu, Belek ve EXPO yerleşkesi arasındaki ulaşım güzergahlarında özel trafik ve yönlendirme planlaması yapıldı. Zirve alanına ulaşacak delegasyonlar, resmi heyetler, servis araçları ve ziyaretçiler için farklı ulaşım düzenlemeleri oluşturuldu. Havalimanı ile Belek arasındaki ana güzergahlarda trafik akışının düzenlenmesi, konvoyların güvenli geçişi ve alternatif yolların kullanılması amacıyla yönlendirme tabelaları ve kontrol noktaları planlandı. EXPO yerleşkesinde de Mavi ve Yeşil Bölge girişleri, toplantı salonları, pavilyonlar, servis durakları ve diğer kullanım alanlarına yönelik yönlendirme sistemi hazırlandı.

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TRAFİKTE ÖZEL TEDBİRLER

Antalya Valiliği tarafından açıklanan ulaşım planına göre; özellikle 10-12 Kasım tarihlerinde devlet ve hükümet başkanlarının gelişi nedeniyle özel trafik tedbirleri uygulanacak. Antalya Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell Kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik D-400 kara yolunda, trafik akışı konvoylar ve vatandaşların kullanımı için düzenlenecek. 11 Kasım'da saat 07.30 ile 12.00 arasında Liderler Yolu tamamen trafiğe kapatılacak. Konuk liderlerin zirve alanına ulaşmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden açılacak. Ayrıca 10-12 Kasım tarihlerinde il genelinden hareket eden servis araçları D-400 kara yolunu kullanamayacak. Vatandaşların alternatif güzergâhlara yönelmesi istenirken, Antalya Havalimanı'ndaki uçuşlara yönelik genel bir kısıtlama uygulanmayacağı açıklandı.

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28 BİNE YAKIN GÜVENLİK PERSONELİ

COP31 kapsamında Antalya genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından açıklanan güvenlik planlamasına göre; Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 27 bin 957 personel görev yapacak. Zirve alanı, havalimanı, konaklama bölgeleri, ana ulaşım güzergâhları ve resmi heyetlerin kullanacağı noktalarda güvenlik tedbirleri uygulanacak. Ayrıca olası afet ve acil durumlara karşı AFAD ekipleri, sağlık personeli ve ambulanslar hazır bulundurulacak. EXPO yerleşkesinde giriş kontrolleri, akreditasyon ve alan içi güvenlik uygulamaları da organizasyon boyunca sürdürülecek.

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ANTALYA DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası kararların ele alınacağı COP31, Antalya'nın bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en büyük organizasyonlardan biri olacak. Zirveye yönelik hazırlıklarda 80 bin katılımcı, 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ve yaklaşık 4 bin medya mensubuna ilişkin kapasite ve katılım öngörüleri gündeme gelirken, organizasyonun kent ekonomisi, turizm, ulaşım ve uluslararası tanıtımına da önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

6 KITADAN 102 LİDER

COP31'e 6 kıtadan katılım bekleniyor. 95 ülke liderinin yanı sıra 7 uluslararası kuruluş da lider düzeyinde COP31'e katılacağını bildirdi. Bu liderlerin 37'si devlet başkanı, 35'i hükümet başkanı, 8'i devlet başkan yardımcısı, 7'si başbakan yardımcısı, 2'si veliaht prens, 1'i prens, 1'i meclis başkanı, 4'ü özel temsilci olacak. Avrupa Komisyonu, BM, BM Genel Kurulu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı da lider düzeyinde katılım bildirdi.

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HANGİ ÜLKELER LİDER DÜZEYİNDE KATILIYOR?

COP31'e lider düzeyinde katılım bildiren ülke ve kuruluşlar şöyle:

"Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi, Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu."