Galatasaray'dan 3 yıl sonra muhteşem seri
Galatasaray milli maç arası girdiği zorlu fikstürü 6'da 6'yla geçti, bunu üç sezon sonra ilk kez başardı.
Okan Buruk yönetiminde üst üste dört şampiyonluk yaşayıp rekor üstüne rekor kıran Galatasaray üç yıl sonra bir ilki başardı.
Milli maç arası öncesinde sıkışık bir fikstüre giren Cimbom 21 günde oynadığı altı maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Lille’i 4-2 ile geçen sarı-kırmızılılar hemen dönüşünde Fenerbahçe’yi de 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Konya deplasmanında rotasyona rağmen farklı galibiyet alan Galatasaray devamında Stuttgart’ı da 2-0’lık skorla devirdi; Şampiyonlar Ligi’nde puanını 6’ya yükseltti.
Devler Ligi dönüşünde iç sahada hem Osimhen’in yokluğu hem de bozuk zeminde ligin flaş ekibi Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlayan sarı-kırmızılılar hata yapmadı.
Puan tablosundaki en yakın rakibi olan Amed’i 4-3’lük skorla geçen sarı-kırmızılılar milli maç arası sonrası rahat nefes aldı.