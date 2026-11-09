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        Galatasaray'dan 3 yıl sonra muhteşem seri

        Galatasaray milli maç arası girdiği zorlu fikstürü 6'da 6'yla geçti, bunu üç sezon sonra ilk kez başardı.

        Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Okan Buruk yönetiminde üst üste dört şampiyonluk yaşayıp rekor üstüne rekor kıran Galatasaray üç yıl sonra bir ilki başardı.

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        Milli maç arası öncesinde sıkışık bir fikstüre giren Cimbom 21 günde oynadığı altı maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.

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        Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Lille’i 4-2 ile geçen sarı-kırmızılılar hemen dönüşünde Fenerbahçe’yi de 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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        Konya deplasmanında rotasyona rağmen farklı galibiyet alan Galatasaray devamında Stuttgart’ı da 2-0’lık skorla devirdi; Şampiyonlar Ligi’nde puanını 6’ya yükseltti.

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        Devler Ligi dönüşünde iç sahada hem Osimhen’in yokluğu hem de bozuk zeminde ligin flaş ekibi Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlayan sarı-kırmızılılar hata yapmadı.

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        Puan tablosundaki en yakın rakibi olan Amed’i 4-3’lük skorla geçen sarı-kırmızılılar milli maç arası sonrası rahat nefes aldı.

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        Okan Buruk ve öğrencileri, Devler Ligi’nde yola devam ettiği dönemde bu seriyi en son 2023’te yaşamıştı.

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        Galatasaray ayrıca iç sahada ligde yenilmezlik serisini de 41 müsabakaya çıkardı ve Okan Buruk kendi rekorunu egale etti.

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        #galatasaray
        #Okan Buruk
        #süper lig
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