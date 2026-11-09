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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu

        ABD Başkanı Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu

        ABD Başkanı Trump, Demokratların ara seçimlerde elde ettiği zaferin ardından Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinden "İsrail'e yönelik hoşnutsuzluk" ve İran'a saldırıları sorumlu tuttu. Trump, Cumhuriyetçi Partinin oy kaybının en büyük sebebinin, kendisinin oy pusulasında yer almaması olduğunu yineledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerdeki sonuçlardan, halkın İsrail'e yönelik "hoşnutsuzluğu" ve İran'a saldırıların ekonomiye etkisinin neden olduğunu belirtti.

        Trump, Amerikan yayın kuruluşu CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programına konuk oldu.

        ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, Cumhuriyetçi Partinin oy kaybının en büyük sebebinin, kendisinin oy pusulasında yer almaması olduğunu yineledi.

        Halkın, İran'a saldırılar ve benzin fiyatlarının artmasından hoşlanmadığını söyleyen Trump, "(Artan petrol fiyatlarından) Savaşı sorumlu tuttular. Bence savaşı büyük ölçüde bu nedenle sevmediler çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda herkes hemfikir." diye konuştu.

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        Donald Trump, "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var. Bir yandan savaşın kendisi ve bir yandan da benzin fiyatları var. Bence bunlar başlıca nedenler." ifadesini kullandı.

        "İRAN'IN NÜKLEER SİLAHI OLSAYDI AĞIR ELEŞTİRİLERE MARUZ KALIRDIM"

        İran konusunda verdiği kararların tarihsel açıdan çok iyi olacağını söyleyen Trump, "Bugün ve yarın için iyi bir karar mı? Belki değil. Ama ülkemiz için doğru olanı yapmak zorundayım." dedi.

        Kendisi görevdeyken İran'ın nükleer silah elde etmesi ihtimaline ilişkin olarak da Trump, "Eğer nükleer silaha sahip olsalardı, çok ağır eleştirilere maruz kalırdım. Hem de şu anda olandan çok daha ağır eleştirilere." diye konuştu.

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        ABD Başkanı Trump, seçimlerin ardından İran'a saldırıların artırılıp artırılmayacağı sorusu üzerine de buna gerek olmadığını kaydetti.

        Göçmen politikalarının "çok katı" olduğunu kabul eden Trump, "Kimileri bunun harika olduğunu düşünürken kimileri de çok katı olduğunu söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, Kongre'de çoğunluğu elde eden demokratlarla göçmen politikalarıyla ilgili bir anlaşmaya açık olduğunu da vurguladı.

        VANCE'İN PAYLAŞIMINA İTİRAZI YOK

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, seçimlerin ardından yaptığı paylaşımda kullandığı "Kaybetmemizin nedeni savaştır" ifadesine ilişkin görüşleri sorulan Trump, buna bir itirazının olmadığını söyledi.

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        Vance'in paylaşımı yapmadan önce kendisine ulaştığını ve fikrini sorduğunu belirten Trump, Vance'e istediği paylaşımı yapabileceğini söylediğini aktardı.

        Donald Trump, "Bence eksik bıraktığı tek şey şudur: Ona hiç sormadım ama, eğer tekrar yapman gerekseydi yine yapar mıydın? Çünkü o karar alma mekanizmasının bir parçası." sözlerini sarf etti.

        2028'DEKİ BAŞKANLIK YARIŞI

        Trump, 2028'deki başkanlık seçimlerinde aday olabilecek muhtemel Cumhuriyetçi isimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        JD Vance'in yanı sıra olası adayların kimler olabileceğine yönelik soruya Trump, "Bence Marco (Dışişleri Bakanı Marco Rubio) harika." yanıtını verdi.

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        Trump, Rubio'nun görevini sürdüreceğini ve harika bir iş çıkardığını belirterek, bazı senatörlerin de adaylık için harika isimler olduğunu kaydetti.

        Herhangi bir adayı destekleme konusunda ise Trump, "Bu sürece dahil olabilirim de olmayabilirim de. Bilmiyorum. Belki de hiç dahil olmamam daha iyi olur. Çünkü dahil olursam büyük rol oynayacağımı düşünüyorum. Zira desteklediğim adaylar, aday gösterilme sürecinde önemli başarı elde ediyor." görüşünü paylaştı.

        UKRAYNA'NIN SINIRLARININ "BİRAZ" DEĞİŞEBİLECEĞİ SİNYALİNİ VERDİ

        ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 4 yılı geride bırakan savaşta barışa ulaşılmasının önündeki en büyük engelin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki "nefret" olduğunu dile getirdi.

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        Hangi lidere daha fazla güvendiği sorusuna doğrudan yanıt vermeyen Trump, iki liderle de iyi anlaştığını, savaşın da "yakında biteceğini" aktardı.

        Trump, Putin'in kendisini oyaladığı görüşünde olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını vererek, "Rusya'ya karşı benden daha sert tutum sergileyen hiç kimse olmadı. Ticaretimize bakın. Yaptırımlar ve diğer tüm uygulamalarla ticaret konusunda onlara neler yaptığıma bakın." ifadesini kullandı.

        Ukrayna'nın, savaşın ardından "bağımsız ve özgür kalacağını" ancak sınırlarının "biraz değişebileceğini" öne süren Trump, savaşın hiç yaşanmaması gerektiğini belirtti.

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