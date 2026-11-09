Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Cem Dizdar'dan Trabzonspor analizi: "Ortada bir oyunsuzluk yok, kayıp zaman var!"

Trabzonspor, Freiburg karşısında neden kaybetti? Bordo-mavililerin Avrupa mücadelesinde yaşadığı sorunlar, kaçırılan fırsatlar ve rakibin etkili savunması Cem Dizdar'ın yorumlarıyla mercek altında! Cem Dizdar, Trabzonspor'un Freiburg karşısındaki performansını değerlendirirken "Ortada bir oyunsuzluk... Daha Fazla Göster Trabzonspor, Freiburg karşısında neden kaybetti? Bordo-mavililerin Avrupa mücadelesinde yaşadığı sorunlar, kaçırılan fırsatlar ve rakibin etkili savunması Cem Dizdar'ın yorumlarıyla mercek altında! Cem Dizdar, Trabzonspor'un Freiburg karşısındaki performansını değerlendirirken "Ortada bir oyunsuzluk yok. Ortada bir kayıp zaman var." sözleriyle dikkat çekti. Maçın ilk 20 dakikasında yaşanan sorunlar, sonuçsuz kalan 31 orta, değerlendirilemeyen 7 korner ve Paul Onuachu'nun hücumdaki rolü üzerinden Trabzonspor'un büyük açmazı masaya yatırıldı. Daha Az Göster