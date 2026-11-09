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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

        Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

        Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erişen ve Yönaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik Erişen ve Yönaç'ın tutuklanmasına karar verdi.

        Gözaltına alınan Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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