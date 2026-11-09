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        Haberler Gündem 3. Sayfa Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı

        Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı

        İstanbul Taksim'de, bijuteri çalışanı bir pasajın önünde tartıştığı müşteriye satırla saldırdı. Müşteri, saldırı sırasında valizini kalkan yapıp kendisini savundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli 38 yaşındaki Salih K.'yi yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        İstanbul'da olay, 1 Kasım Pazar günü, saat 19.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pasajın önünde bijuteri çalışanıyla müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bijuteri çalışanı, satırla müşteriye saldırdı.

        SATIRLI SALDIRIYA VALİZLE KARŞI KOYDU

        DHA'daki habere göre müşteri saldırı sırasında valizle kendisini savundu. Bijuteri çalışanının satırla saldırdığı ve müşterinin valizle kendisini koruduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Olayın ardından iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı. Saldırıya uğrayan müşterinin başvurusu bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Ekipler, saldırganın pasajdaki bijuteride çalışan Salih K. (38) olduğunu belirledi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        İADE GELİNCE SİNİRLENMİŞ

        Emniyete götürülen Salih K., ifadesinde müşterinin 2 yüzük satın aldığını, ardından yüzükleri iade etmeye geldiği için sinirlendiğini söyledi.

        HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

        Emniyete 3 geliş kaydı bulunan şüpheli hakkında 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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