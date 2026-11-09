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        Haberler Ekonomi Teknoloji Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti

        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti

        Apple Yönetim Kurulu İcra Başkanı Tim Cook Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 13:16 Güncelleme:
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        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti

        Dün İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasında bir etkinliğe katılan Tim Cook bugün Ankara'ya geçti.

        Apple Yönetim Kurulu İcra Başkanı Cook Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret ederek saygılarımı sunmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.

        TIM COOK KİMDİR?

        1998 yılında Apple'a katılan Cook, şirketin operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticilik görevini yürüttükten sonra Ağustos 2011'de Steve Jobs'un yerine CEO oldu. Yaklaşık 15 yıl sürdürdüğü CEO'luk görevini 1 Eylül 2026'da John Ternus'a devreden Cook, aynı tarihten itibaren Apple Yönetim Kurulu İcra Başkanı (Executive Chairman) olarak görev yapmaya başladı.

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        Cook'un CEO'luğu döneminde Apple'ın piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolardan 4 trilyon doların üzerine çıkarken şirketin yıllık gelirleri de 108 milyar dolardan 416 milyar doların üzerine yükseldi. Apple Watch ve AirPods gibi yeni ürün kategorilerinin geliştirilmesi, Apple'ın hizmetler alanındaki büyümesi ve küresel operasyonlarının genişletilmesi Cook döneminin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

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        #apple
        #Tim Cook
        #anıtkabir
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