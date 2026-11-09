Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturma kapsamında para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirlerinin somut deliller üzerinden incelendiğini belirten Gürlek, araştırmanın yalnızca piyasa aktörleriyle sınırlı kalmadığını, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantıların da mercek altına alındığını söyledi.

Gürlek, soruşturmanın kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet başsavcılıklarımıza intikal eden ihbar ve şikayetler ile ilgili kurumların bildirimleri doğrultusunda para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirleri somut deliller üzerinden incelenmektedir. Soruşturma derinleştikçe piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayan, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılmaktadır.”

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“KİMSENİN MAKAMI HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİL”

Soruşturma sürecinde makam, unvan ve ekonomik gücün hukukun uygulanmasına engel oluşturamayacağını vurgulayan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmayacağını ifade etti.

Gürlek, “Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır” diye konuştu.

MALVARLIKLARININ KAÇIRILMASINA KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izinin sürüldüğünü kaydeden Gürlek, malvarlıklarının kaçırılması, devredilmesi veya gizlenmesini önlemeye yönelik tedbirlerin alındığını bildirdi.

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Yurt dışına çıkarılan değerlerin geri getirilmesi için de hukuki mekanizmaların işletildiğini belirten Gürlek, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Soruşturmalarda malvarlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemeye yönelik tedbirler alınmaktadır. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izi sürülmekte, yurt dışına çıkarılan değerlerin geri getirilmesi için hukuki mekanizmalar işletilmektedir.”