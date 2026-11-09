Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.556,35 %0,64
        DOLAR 50,1819 %0,06
        EURO 56,2162 %0,51
        GRAM ALTIN 6.607,46 %0,78
        BITCOIN 74.210,00 %0,20
        FAİZ 39,46 %-0,08
        GÜMÜŞ GRAM 84,80 %1,18
        GBP/TRY 67,4020 %0,44
        EUR/USD 1,1187 %0,39
        BRENT PETROL 95,98 %-1,10
        ÇEYREK ALTIN 10.803,02 %0,78
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması

        Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirlerinin somut deliller üzerinden incelendiğini belirterek, "Kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Soruşturma kapsamında para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirlerinin somut deliller üzerinden incelendiğini belirten Gürlek, araştırmanın yalnızca piyasa aktörleriyle sınırlı kalmadığını, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantıların da mercek altına alındığını söyledi.

        Gürlek, soruşturmanın kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        “Cumhuriyet başsavcılıklarımıza intikal eden ihbar ve şikayetler ile ilgili kurumların bildirimleri doğrultusunda para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirleri somut deliller üzerinden incelenmektedir. Soruşturma derinleştikçe piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayan, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılmaktadır.”

        REKLAM

        “KİMSENİN MAKAMI HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİL”

        Soruşturma sürecinde makam, unvan ve ekonomik gücün hukukun uygulanmasına engel oluşturamayacağını vurgulayan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmayacağını ifade etti.

        Gürlek, “Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır” diye konuştu.

        MALVARLIKLARININ KAÇIRILMASINA KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR

        Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izinin sürüldüğünü kaydeden Gürlek, malvarlıklarının kaçırılması, devredilmesi veya gizlenmesini önlemeye yönelik tedbirlerin alındığını bildirdi.

        REKLAM

        Yurt dışına çıkarılan değerlerin geri getirilmesi için de hukuki mekanizmaların işletildiğini belirten Gürlek, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        “Soruşturmalarda malvarlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemeye yönelik tedbirler alınmaktadır. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izi sürülmekte, yurt dışına çıkarılan değerlerin geri getirilmesi için hukuki mekanizmalar işletilmektedir.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti  (AA)  

        #Akın Gürlek
        #TBMM
        #fon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        Hegseth'e azil oylaması kapıda
        Hegseth'e azil oylaması kapıda
        Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı
        Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        Otobüs otoyolda geri manevra yaptı, yolcular isyan etti!
        Otobüs otoyolda geri manevra yaptı, yolcular isyan etti!
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        3 yıl sonra muhteşem seri
        3 yıl sonra muhteşem seri
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Meydan okudular
        Meydan okudular
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"