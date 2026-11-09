Akıllara Manisa kazası geldi! Yolcu otobüsü otoyolda geri manevra yaptı, yolcular isyan etti!

Olay, saat 06.00 sıralarında Bursa çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa-Gebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, İstanbul çıkışından çıkması gerekirken dalgınlık sonucu İzmir istikametine yöneldi.

İHA'nın haberine göre yanlış yöne girdiğini fark eden şoför, çıkışa ulaşmak yerine otoyolda geri geri gitmeye başladı. Otobüste bulunan yolcular, ölümcül risk oluşturabilecek manevraya tepki göstererek şoförü uyardı.

"Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyen yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Uyarılara rağmen geri manevrasını sürdürdüğü görülen şoförün, kendisine tepki gösteren vatandaşlara "İnsanız ya, kaçırdık işte" diyerek karşılık verdiği ve yolcuları ikna etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

REKLAM

MANİSA'DA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bursa'da yaşanan olay, 11 Ekim'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan otobüs faciasını yeniden gündeme getirdi. Bursa'dan Denizli'ye gitmek üzere yola çıkan tur otobüsü, Akhisar gişelerini kaçırınca geri manevra yapmış, bu sırada arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından otobüs ve tır şoförleri tutuklanmıştı.

Manisa'daki facianın acısı hafızalardaki yerini korurken Bursa'da benzer bir tehlikeli manevranın yaşanması, yolcuların can güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.