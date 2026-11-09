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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Hegseth için Kongre'de azil oylaması yapılacak

        ABD Savunma Bakanı Hegseth için Kongre'de azil oylaması yapılacak

        ABD Ara Seçimleri'nde Kongre'nin hem alt hem de üst kanadını Demokratların 'süpürmesinin' ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi ekibine karşı ilk büyük meydan okuma, İran Savaşı nedeniyle aylardır eleştirilerin odağında olan Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azledilme adımında gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        Hegseth'e azil oylaması kapıda

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, ara seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından önündeki ilk büyük sınav, Savunma Bakanı Hegseth'in Kongre tarafından görevden alınma tartışmaları.

        Ara seçimin galibi Demokratlar, ABD-İran Savaşı'nın mimarlarından olan Hegseth'in Kongre kararıyla azledilmesi için gerekli adımları atarak süreci başlatacak.

        Trump yönetimi ise yeni siyasi dönemde yürütme yetkisini çok daha güçlü bir şekilde kullanma niyetini ortaya koyan net bir uyarıyla yeni haftaya başladı. Beyaz Saray’ın bu duruma verdiği kesin yanıt, Trump’ın en sert politikalarının mimarı olan Stephen Miller’ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atanmasıyla somutlaştı.

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        Temsilciler Meclisi’nde Hegseth’in görevden alınmasına yönelik olası bir oylama üzerinden yaşanacak ilk meydan okuma, Demokratların Trump’ı dizginleme kapasitesinden ziyade, ara seçimlerde uğranılan büyük kaybın Trump’ın Cumhuriyetçiler nezdindeki otoritesine ne ölçüde zarar verdiğini test edecek.

        Trump yönetimine muhalifliğiyle bilinen Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie, bu hafta Hegseth hakkında görevden alma maddelerini gündeme getirmeyi planlıyor. Massie, Hegseth’in ve İran’daki savaşın sert bir eleştirmeni olarak öne çıkıyor. Daha önce eylül ayında da Hegseth’in görevden alınması için bir önerge sunmuş ancak Cumhuriyetçi liderler planlanan oylamaları iptal etmiş, Temsilciler Meclisi de erken tatile girince oylama seçim sonrasına kalmıştı.

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        Savunma Bakanı ise, İran savaşını yürütme biçimine yönelik eleştirilere rağmen görevini korumak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

        Demokrat liderden tam destek

        Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in azledilmesi için yürütülen ve bu hafta oylamaya sunulması beklenen girişimlere 'kesinlikle destek verdiğini' açıkladı.

        Jeffries, “Hegseth ile ilgili önergeye kesinlikle ‘evet’ diyorum. Sözde savunma bakanı, yetkisini kötüye kullandı, ulusal güvenliğimizi zayıflattı ve İran’da, Amerikan halkı için fiyatların hızla yükselmesine yol açan, ülkeyi daha güvensiz kılan bu pervasız ve maliyetli, tercihe dayalı savaşı bizzat kurguladı” açıklamasını yaptı.

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        Jeffries’in bu desteği, Hegseth’e yönelik görevden alma çabaları için önemli bir onay niteliğinde olup, diğer Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin de bu tasarıya nasıl oy verebileceklerine dair bir işaret oluşturuyor.

        Söz konusu görevden alma girişimi, seçmenlerin yönetimin İran’daki savaşı yürütme biçimine düşük not verdiği bir ortamda, yasa koyucuların Hegseth’i görevden uzaklaştırmak için ne kadar ileri gitmeye istekli olduklarını da sınıyor.

        Temsilciler Meclisi bu hafta yeniden toplanıyor; görevden alma önergesinin hafta başında sunulması ve ardından oylamaya geçilmesi bekleniyor.

        İddia: Trump, Hegseth'i değiştireceğini söyledi

        NBC News geçen hafta, Başkan Donald Trump’ın müttefiklerine Hegseth’i değiştirmeyi düşündüğünü söylediğini öne sürdü. Ancak Trump, kamuoyu önünde Hegseth’i değiştirme planı olduğunu reddetti ve geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, onun 'çok iyi bir iş çıkardığını' savundu.

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        Öte yandan Hegseth, Massie’nin görevden alma planlarına sert bir şekilde karşı çıkarak, geçen hafta sosyal medyada paylaştığı bir videoda Massie’yi “hoşnutsuz ve seçim kaybetmiş bir kongre üyesi” olarak nitelendirdi.

        Hegseth videoda, “Her şey kişisel itibarı yok etmeye dayalı bir siyasetten ibaret” dedi.

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