İzmir'de olay, 29 Aralık 2025'te, Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarındaki akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

ŞÜPHELİNİN AKRABALARIYLA AYNI BİNADA OTURUYORDU

Polis, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen kamyonete bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu saptandı.

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BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Polis, 11 Ocak'ta Fatih İnan ile R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Cinayet Büro dedektiflerinin sorgusunda İnan, suçunu itiraf etti. Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü söyledi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İnan, polis eşliğinde cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede yapılan incelemede, Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"OLAY KAMERAYA YANSIDI"

Öte yandan, Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan da 16 Ocak'ta gözaltına alındı. Ömer İnan'ın, kardeşi Fatih İnan'ın 'Kasten öldürme' eylemine 'yardım eden' sıfatıyla iştirak ettiği belirtildi. Cep telefonlarının incelemeye alındığı dosyada delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve yeni şüphelilerin eklenebileceği ifade edildi.

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Ömer İnan, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklandı. Mihriban Yılmaz'ın ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Fatih İnan'ın kamyonetiyle Ümit Mahallesi'nden ayrılıp orman yoluna girdiği anlar yer aldı. İnan'ın orman yolunda kamyonetiyle yaklaşık 10 kilometre ilerleyip, Yılmaz'ın cesedini toprağa gömdüğü belirtildi.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK" KARARI KALDIRILDI

Öte yandan, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün de, 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı ortaya çıktı. Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiği belirtilerek, İnan hakkında 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

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"5 SANIĞA CEZA İSTEMİ"

Mihriban Yılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Fatih İnan hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

Diğer sanıklardan Ömer İnan ile R.Ç. ile eşi R.Ç. için de 'Suça iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olayda kullanılan aracın sahibi olan Fatih İnan'ın amcası H.İ. hakkında ise 'Suça yardım etmek'ten 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

6 Temmuz'da görülen davanın ilk duruşmasında; Fatih İnan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca mahkeme heyeti, Ömer İnan'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Fatih İnan hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden akıl sağlığı raporu istenmesine da karar verdi.

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YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İnan, davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Mihriban Yılmaz'ın ailesi ile avukatlar da duruşmada yer aldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, Mihriban Yılmaz'a ait altın bilezik, kolye ve cep telefonuyla ilgili tutuklu sanık İnan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'hırsızlık' suçlamasıyla ek iddianame hazırlandığını belirtti.

Duruşmada bu suçlamayla ilgili savunma yapması amacıyla Fatih İnan'a söz verildi. İnan, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Bu suçlama bana karşı planlı yapıldı. Hiçbir şeyi çalmadım. Olayla ilgili her şeyi detaylarıyla da anlattım" dedi.

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ANNE VE BABA SANIKTAN ŞİKAYETÇİ

Ardından söz verilen Mihriban'ın babası Fehim Yılmaz, "Ziynet eşyaları ve telefonu kesinlikle sanık almıştır. Şikayetçiyim" derken, annesi Sevim Yılmaz ise "Şikayetçiyim. Kızımdan ne istediler?" dedi. Mihriban'ın ailesinin avukatı da suçun 'hırsızlık' olarak iddianameye girdiğini aslen 'yağma' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtip, suç vasfının bu yönde değiştirilmesini talep etti. Sanık avukatı ise tutuklu sanığın tutukluluk geçirdiği süreyi belirtip tahliye edilmesini istedi. Savcı ise sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

"CİNAYETİ PLANLAMADIM" DEDİ

Ardından tekrar söz isteyen tutuklu sanık Fatih İnan, "Mihriban, olay günü ısrarla buluşmak için beni arayıp mesajlar attı. Eşimle konuşacağını söyleyip tehdit edince buluşmak zorunda kaldım. Buluşunca tehdit edip o anları telefonla ses kaydı aldığını fark ettim. Engellemek için telefonu almaya çalıştım.

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"NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Ağzını elimle kapadım. Niyetim elinden telefonu almak ve sadece susturmaktı. Bunun için hamle yaptım. Elimle ağzını kapatmak istedim. O sırada nasıl olduğunu anlamadığım şekilde vefat etti. Kesinlikle öldürme kastım yoktur. Cinayeti planlamadım" dedi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKNELECEK

Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, Fatih İnan hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen akıl sağlığı raporu yazısının beklenmesine, sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.