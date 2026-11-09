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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşete düşüren cinayetler! Anne ve babasını katletti!

        Dehşete düşüren cinayetler! Anne ve babasını katletti!

        Antalya'da evlat vahşeti yaşandı. Kentin Kaş ilçesinde anne ve babasını silahla öldüren kişi intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        Dehşete düşüren cinayetler! Anne ve babasını katletti!

        Antalya'nın Kaş ilçesinde anne ve babasını silahla öldüren kişi intihar etti.

        AA'da yer alan habere göre kentte İbrahim K. henüz bilinmeyen nedenle babası Nasuh K. ile annesi Hatice K'ye silahla ateş açtı, ardından aynı silahla kendini vurdu.

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, İbrahim K. ile Nasuh K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Hatice K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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