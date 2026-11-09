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        Haberler İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!

        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!

        İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 12:37 Güncelleme:
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        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!

        İzmir'de sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu, dumanlar yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

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