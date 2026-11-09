"Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
Batman'da, 2014'te zihinsel engelli oğlu 33 yaşındaki Ekrem Bakar'ın, terör örgütüne katıldığını iddia ederek kayıp başvurusunda bulunan baba R.B.'nin, oğlunu maddi anlaşmazlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. 12 yıl sonra gözaltına alınan R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde, 2014 yılında R.B., 3 çocuk babası olan zihinsel engelli oğlu Ekrem Bakar’ın (33) terör örgütüne katıldığını iddia ederek kolluk kuvvetlerine kayıp müracaatında bulundu.
HAKKINDA "GAİPLİK" KARARI VERİLDİ
DHA'da yer alan habere göre geçen sürede Ekrem Bakar ile ilgili herhangi bir ize ulaşılamadı, hakkında gaiplik kararı verildi.
OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜ ŞÜPHESİ DOĞDU
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından yürütülen detaylı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takip sonucunda; 2014’ten bu yana ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan Bakar’ın terör örgütüne katılmadığı, babası R.B. tarafından aralarındaki maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğü ve kırsala gömüldüğü yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldı.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Elde edilen somut deliller doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım’da Batman ve Antalya'da belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.B. ile birlikte olayla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı.
KATİL BABA TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B., çıkarıldığı mahkemece ‘Altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.