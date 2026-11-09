İzmir'de fabrikada meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İzmir Valiliği olayla ilgili, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.

AA'da yer alan habere göre Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği olayla ilgili, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.

"ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, AA muhabirine büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, "İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin." açıklamasında bulundu.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

DHA'nın haberine göre de İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasında patlamayla birlikte çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, patlamanın nedeni araştırılıyor.