Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Bizim insanımızın nazarında devlet hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir. Mülki idare amirliği sabah 9 akşam 6 sınırlarına sığdırılacak bir meslek asla değildir. Benim gözümde kaymakamın mesaisi, gecesi gündüzü olmaz, tatili hafta sonu olmaz.

Kaymakam ve valilerimiz faaliyetlerinde ne kadar başarılı olursa devletimiz de vatandaşımızın gözünde o nispette ibra olacaktır. Köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın, sokakla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın. "