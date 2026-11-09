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        Haberler Dünya İran: Amerikan halkı, İsrail'in ABD'yi kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı

        İran: Amerikan halkı, İsrail'in ABD'yi kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "ABD Başkanı, Amerikalıların büyük çoğunluğunun İsrail'den iğrendiğini açıkça görüyor" ifadelerini kullandı ve Amerikan halkının İsrail'in ABD'yi kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktığını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:09 Güncelleme:
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        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan halkının çoğunluğunun İsrail'den iğrendiğini açıkça gördüğünü belirterek, "Amerikan halkı, İsrail'in ABD yönetimlerini kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden besbelli bıkıp usandı. Artık canlarına tak etti, bizim bölgemizin de öyle." dedi.

        Arakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programında Ross Douthat'ın sorularını yanıtlarken sarf ettiği sözlerin yer aldığı bir videoyu paylaştı.

        Trump'ın, söz konusu mülakatta, Amerikan halkının tepkisine ilişkin "(Halk) Savaşı sevmediler. Benzin fiyatlarının yükselmesinden hoşlanmadılar çünkü ben onu oldukça düşük bir seviyeye çekmiştim. İnanılmaz bir şekilde, İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk ve tepki var." dediği görüntüleri paylaşarak değerlendirmede bulunan Arakçi, şunları kaydetti:

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        "ABD Başkanı, Amerikalıların büyük çoğunluğunun İsrail'den iğrendiğini açıkça görüyor. Çarpıcı olan şu ki, durumun neden böyle olduğu konusunda (Trump'ın) kafası karışık görünüyor."

        İran Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar, İsrail'in ABD yönetimlerini kandırarak bitmeyen savaşlara sürüklemesinden besbelli bıkıp usandı. Artık canlarına tak etti. Bizim bölgemizin de öyle." ifadelerini kullandı.

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