LeBron James'in ısrarlı takipçisinden akılalmaz iddia
Basketbol yıldızı LeBron James'in evine girerken yakalanan ısrarlı takipçi, tacizden tutuklandı. Şüphelinin, polis gözetiminde dile getirdiği iddia dikkat çekiciydi
Efsanevi NBA yıldızı LeBron James'in, ısrarlı takipçiyle başı dertte. Los Angeles polisi, önceki gün ünlü basketbolcunun Brentwood semtindeki evinin önünde bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Israrlı takip iddiasıyla gözaltına alınan kişi, 41 yaşındaki sporcunun oğlu olduğunu öne sürdü. Şüphelinin taciz suçundan tutuklandığı öğrenildi.
Yetkililer, cuma günü saat 21.00'de hırsızlık girişimi olabileceğine dair ihbar aldıklarını belirtti.
Şüphelinin eve girmediği bildirilirken, eski LA Lakers yıldızının, olay sırasında, bu yıl katıldığı yeni takımı Philadelphia 76ers formasıyla Ohio'da maçta olduğu kaydedildi.
LeBron James ile lise yıllarından beri birlikte olduğu ve 2013'te evlendiği eşi Savannah James'in 22, 19 ve 12 yaşlarında üç çocuğu bulunuyor.