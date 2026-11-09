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        Haberler Dünyadan LeBron James'in ısrarlı takipçisinden akılalmaz iddia

        LeBron James'in ısrarlı takipçisinden akılalmaz iddia

        Basketbol yıldızı LeBron James'in evine girerken yakalanan ısrarlı takipçi, tacizden tutuklandı. Şüphelinin, polis gözetiminde dile getirdiği iddia dikkat çekiciydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia

        Efsanevi NBA yıldızı LeBron James'in, ısrarlı takipçiyle başı dertte. Los Angeles polisi, önceki gün ünlü basketbolcunun Brentwood semtindeki evinin önünde bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Israrlı takip iddiasıyla gözaltına alınan kişi, 41 yaşındaki sporcunun oğlu olduğunu öne sürdü. Şüphelinin taciz suçundan tutuklandığı öğrenildi.

        Yetkililer, cuma günü saat 21.00'de hırsızlık girişimi olabileceğine dair ihbar aldıklarını belirtti.

        Şüphelinin eve girmediği bildirilirken, eski LA Lakers yıldızının, olay sırasında, bu yıl katıldığı yeni takımı Philadelphia 76ers formasıyla Ohio'da maçta olduğu kaydedildi.

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        LeBron James ile lise yıllarından beri birlikte olduğu ve 2013'te evlendiği eşi Savannah James'in 22, 19 ve 12 yaşlarında üç çocuğu bulunuyor.

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