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        Haberler Dünya Axios yazdı: New York Belediye Başkanı Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti

        Axios yazdı: New York Belediye Başkanı Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti

        Axios'un haberine göre, ABD başkanlığına aday olma şartlarını taşımayan New York Belediye Başkanı Mamdani, 2028 seçimleri öncesinde ilerici kanadın güçlü bir siyasi aktör haline gelmesi için harekete geçti. Sendika liderleriyle gizli görüşmeler yapan Mamdani, işçi hareketinden ya da sol kanattan bir adayın başkanlık yarışına girmesini istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti

        Axios'un haberine göre, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ABD Başkanı olamayacağı için, 2028 başkanlık seçimlerinde ilerici kanadın adayını belirlemede etkili bir isim olmak için çalışıyor.

        Görüşmeler hakkında bilgi sahibi dört kişinin Axios'a verdiği bilgiye göre Mamdani, sendika liderleriyle özel görüşmeler yaparak işçi hareketiyle yakın ilişkili ya da sol görüşlü bir adayın başkanlık yarışına girmesi gerektiğini acil bir gündem olarak dile getirdi.

        Mamdani, Demokratların ara seçimlerde yakaladıkları ivmeyi boşa harcama lüksüne sahip olmadığını savunuyor.

        Kaynaklara göre Mamdani, kapalı kapılar ardında yaptığı dikkat çekici bir itirafla, 2028 seçimleri konusunda müttefikleriyle neden bu kadar yoğun görüşmeler yürüttüğünü de ortaya koydu: Yakın siyasi ortağı olan New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez'in başkanlık yarışına girip girmeyeceği ise belli değil.

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        Uganda doğumlu olduğu için ABD başkanı seçilme şartlarını karşılamayan Mamdani, kendisiyle görüşen kaynaklardan birine göre, memnun olmadıkları güçlü bir merkezci başkan adayına karşı birleşmeye hazırlanmak amacıyla ilerici liderlerle koordinasyon kurmak istiyor.

        Kaynak, Mamdani'nin, "Ilımlı bir adayın yükselişe geçtiği açıkça görülürse ilerici hareketin hızla, stratejik ve etkili biçimde harekete geçmesini istiyor" dedi. Kaynak, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2020'de Joe Biden'ın, Bernie Sanders karşısında desteği birleştirmesine yardımcı olmuş gibi görünmesine atıfta bulundu.

        Axios'a konuşan kaynaklar, Mamdani'nin 2028 başkanlık seçimleri öncesinde ilerici kanadın ortak bir aday etrafında birleşmesini sağlamak ve sendikaların bu süreçteki desteğini koordine etmek amacıyla sendika liderleriyle özel görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

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