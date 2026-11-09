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        Haberler Magazin Gürkan Uygun'un acı günü

        Gürkan Uygun'un acı günü

        Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un babası Bahattin Uygun 86 yaşında vefat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 16:28 Güncelleme:
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        Gürkan Uygun'un acı günü

        Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun, babasının ölümüyle sarsıldı.

        Ünlü oyuncunun babası Bahattin Uygun hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat eden Uygun'un cenazesi, Kocaeli Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'ne getirildi.

        Uygun'un oğulları Gürkan ve Volkan Uygun, burada taziyeleri kabul etti. Gürkan Uygun'u bu acılı gününde meslektaşı Abdülhey Çoban yalnız bırakmadı.

        Bahattin Uygun'un cenazesi, ikindi namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Uygun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile vatandaşlar katıldı.

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