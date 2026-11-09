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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm

        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, akrabasının düğününden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 57 yaşındaki Gurgir Erenuluğ, hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün ifadesinde, "Hayvana çarptığı zannettim, ondan dönüp bakmadım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:33 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da kaza, dün gece saatlerinde Bismil-Batman kara yolundaki düğün salonunun önünde meydana geldi. Akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ’a (57), yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Erenuluğ’un hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

        Erenuluğ’un cenazesi, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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        "HAYVANA ÇARPTIM SANDIM BAKMADIM"

        Sürücünün ifadesinde, “Hayvana çarptığı zannettim, ondan dönüp bakmadım” dediği öğrenildi. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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