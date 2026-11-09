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        Haberler Gündem Güncel Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi

        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 16:19 Güncelleme:
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        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi

        Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Mustafa Sarıgül hakkında 'suç örgütü kurma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosya, yetkisizlik kararı verilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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