Beşiktaş'ta Trossard yerini buldu!
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerken Leandro Trossard 3 asistle yıldızlaştı. Bu kez sağda merkeze yakın görev alan Belçikalı yıldız, hücumu yöneten isim olurken performansıyla teknik heyeti de mutlu etti.
Ligde ve Avrupa'da son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni sahasına 3-0 yenerek kendine geldi.
Bir süredir sessiz olan Dusan Vlahovic 2 golle rakibin gardını düşürürken maçın esas yıldızı ise 3 asist yapan Leandro Trossard oldu.
İlk yarıda Vlahovic'in attığı iki golün de pasını veren tecrübeli oyuncu, 85. dakikada ise Ernest Poku'nun golünde sahneye çıktı.
Vlahovic'in savunmanın arasına attığı pasla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Trossard'ın aşırtma vuruşunda kaleye giden topu Poku çizgi üzerinde filelerle buluşturdu.
Karşılaşmaya sağda başlasa da merkeze yakın oynayarak dikkat çeken Belçikalı, hücumu yöneten isim oldu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncusunun yeni bölgedeki performansından oldukça memnun kalırken milli aranın ardından da Trossard'ın benzer şekilde kullanılması hedefleniyor.