Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Trossard yerini buldu!

        Beşiktaş'ta Trossard yerini buldu!

        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerken Leandro Trossard 3 asistle yıldızlaştı. Bu kez sağda merkeze yakın görev alan Belçikalı yıldız, hücumu yöneten isim olurken performansıyla teknik heyeti de mutlu etti.

        Giriş: 09 Kasım 2026 - 12:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ligde ve Avrupa'da son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni sahasına 3-0 yenerek kendine geldi.

        2

        Bir süredir sessiz olan Dusan Vlahovic 2 golle rakibin gardını düşürürken maçın esas yıldızı ise 3 asist yapan Leandro Trossard oldu.

        3

        İlk yarıda Vlahovic'in attığı iki golün de pasını veren tecrübeli oyuncu, 85. dakikada ise Ernest Poku'nun golünde sahneye çıktı.

        4

        Vlahovic'in savunmanın arasına attığı pasla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Trossard'ın aşırtma vuruşunda kaleye giden topu Poku çizgi üzerinde filelerle buluşturdu.

        5

        Karşılaşmaya sağda başlasa da merkeze yakın oynayarak dikkat çeken Belçikalı, hücumu yöneten isim oldu.

        6

        Teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncusunun yeni bölgedeki performansından oldukça memnun kalırken milli aranın ardından da Trossard'ın benzer şekilde kullanılması hedefleniyor.

        7

        Siyah-beyazlıların Arsenal'den yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Trossard, ligde şu ana kadar 2 gol ve 4 asist üretti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gürcan Bilgiç'ten Emre Belözoğlu yorumu: "Sahada pozisyon takıntılı bir hoca"

        Fenerbahçe'nin deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçın ardından HT Spor stüdyosunda Gürcan Bilgiç, Yalçın Ayhan ve Mehmet Yılmaz; sarı-lacivertlilerin sahadaki oyununu, Emre Belözoğlu'nun teknik adamlık vizyonunu ve İrfan Can Kahveci'nin gündem olan gol sevincini masay...
        #beşiktaş
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        Hegseth'e azil oylaması kapıda
        Hegseth'e azil oylaması kapıda
        Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı
        Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        Otobüs otoyolda geri manevra yaptı, yolcular isyan etti!
        Otobüs otoyolda geri manevra yaptı, yolcular isyan etti!
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        3 yıl sonra muhteşem seri
        3 yıl sonra muhteşem seri
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Meydan okudular
        Meydan okudular
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"