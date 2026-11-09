Napoli'de Noa Lang krizi: Galatasaray iddiası
Napoli'de forma giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray kariyerinin ardından İtalya'da aradığını bulamadı. Napoli'nin kadrosunda tutmak istemediği 27 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Napoli, taraftarlarıyla arasında yaşanan son olayların ardından Noa Lang'ı satmak istiyor.
Tutto Mercato’nun haberine göre; İtalyan kulübü, yaşanan bu olayların ardından 27 yaşındaki futbolcuyu satma kararı aldı.
İddiaya göre; Galatasaray, Napoli'nin gözden çıkardığı yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak adına devreye giren kulüpler arasında yer alıyor.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların, Noa Lang için Napoli yönetimiyle temasa geçtiği ve teklifini sunduğu ifade edildi.
NE OLMUŞTU
Napoli’nin Lazio karşısında oynadığı mücadelede takımın en etkili isimlerinden biri olan Lang, özellikle bire bir pozisyonlarda rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Hollandalı futbolcu, Pedraza’nın kendi kalesine attığı ve Napoli’ye beraberliği getiren golün de hazırlayıcısı oldu.
Ancak takım arkadaşları golün sevincini yaşarken Lang, bir kez daha 'Curva A' tribünlerine dönerek kulağını gösterdi. Taraftarlarla arasındaki gerilimi yeniden alevlendiren bu hareket, takımın birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde yeni bir krize yol açtı.