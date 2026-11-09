Napoli'de Noa Lang krizi: Galatasaray iddiası

NE OLMUŞTU

Napoli’nin Lazio karşısında oynadığı mücadelede takımın en etkili isimlerinden biri olan Lang, özellikle bire bir pozisyonlarda rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Hollandalı futbolcu, Pedraza’nın kendi kalesine attığı ve Napoli’ye beraberliği getiren golün de hazırlayıcısı oldu.

Ancak takım arkadaşları golün sevincini yaşarken Lang, bir kez daha 'Curva A' tribünlerine dönerek kulağını gösterdi. Taraftarlarla arasındaki gerilimi yeniden alevlendiren bu hareket, takımın birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde yeni bir krize yol açtı.