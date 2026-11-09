Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tim Cook'la başkent Ankara'da görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu üyesi ve Steve Jobs'tan sonra şirketin Eylül 2026'ya kadar CEO'luğunu üstlenen Tim Cook'la görüştü.
Giriş: 09 Kasım 2026 - 16:46 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'la başkent Ankara'da görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Erdoğan'la görüşme öncesinde Tim Cook, Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ