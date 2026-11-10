'Sadece Galatasaray' demişti, Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!
Transferde ismi Galatasaray'la anılan Bilal El Khannouss hakkında Alman basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Stuttgart maçı sonrası HT Spor'a "Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım" açıklamasında bulunan Faslı orta saha oyuncusunun bonservis bedeli belli oldu.
Giriş: 10 Kasım 2026 - 10:24 Güncelleme:
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup ettiği Stuttgart'ta forma giyen Bilal El Khannouss için Alman basınından yeni bir iddia geldi.
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Şampiyonlar Ligi maçı sonrası HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e özel açıklamalarda bulunan ve "Türkiye'de yalnızca Galatasaray'da oynarım" diyen Faslı orta saha oyuncusunun bonservis bedeli belli oldu.
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Sky Sports DE'nin haberine göre; Stuttgart 22 yaşındaki oyuncu için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
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Almanya ekibinin 40 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde El Khannouss'un satışına onay vereceği öne sürüldü.
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Genç futbolcunun ismi, yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılı ekiple anılmıştı.
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Bu sezon 15 resmi maçta forma giyen Bilal El Khannouss, 2 gol kaydetti.
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