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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray 'Sadece Galatasaray' demişti, Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

        'Sadece Galatasaray' demişti, Bilal El Khannouss'un bonservisi belli oldu!

        Transferde ismi Galatasaray'la anılan Bilal El Khannouss hakkında Alman basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Stuttgart maçı sonrası HT Spor'a "Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım" açıklamasında bulunan Faslı orta saha oyuncusunun bonservis bedeli belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup ettiği Stuttgart'ta forma giyen Bilal El Khannouss için Alman basınından yeni bir iddia geldi.

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        Şampiyonlar Ligi maçı sonrası HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e özel açıklamalarda bulunan ve "Türkiye'de yalnızca Galatasaray'da oynarım" diyen Faslı orta saha oyuncusunun bonservis bedeli belli oldu.

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        Sky Sports DE'nin haberine göre; Stuttgart 22 yaşındaki oyuncu için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

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        Almanya ekibinin 40 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde El Khannouss'un satışına onay vereceği öne sürüldü.

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        Genç futbolcunun ismi, yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılı ekiple anılmıştı.

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        Bu sezon 15 resmi maçta forma giyen Bilal El Khannouss, 2 gol kaydetti.

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