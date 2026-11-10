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        Haberler Magazin Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

        Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 88 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        Türkan Şoray

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        Ajda Pekkan

        3

        Emel Sayın

        4

        Zafer Algöz

        5

        Cem Yılmaz

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        Hülya Avşar

        7

        Seda Sayan

        8

        Murat Boz

        9

        Kerem Cem

        10

        Ezgi Şenler

        11

        Sibel Can

        12

        Burcu Güneş

        13

        Umut Özkan

        14

        Burak Kut

        15

        Kerem Bürsin

        16

        Kalben

        17

        Selin Türkmen

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        Hülya Koçyiğit

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        Oktay Kaynarca

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        Doğukan Manço

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        Murat Başaran

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        Nuri Alço

        23

        Ülkü Hilal Çiftçi

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        Hasan Can Kaya

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        Gizem Karaca

        26

        Hakan Altun

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        Şebnem Bozoklu

        28

        Deniz Seki

        29

        Enis Arıkan

        30

        Reha Özcan

        31

        Barış Yurtçu

        32

        Şahan Gökbakar

        33

        Gülben Ergen

        34

        Burak Sergen

        35

        Gülse Birsel

        36

        Işıl Yücesoy

        37

        Gülşen Bubikoğlu

        38

        Zafer Ergin

        39

        Işın Karaca

        40

        Semicenk

        41

        Sinem Kobal

        42

        Mustafa Mert Koç

        43

        Oğuzhan Koç

        44

        Mustafa Sandal

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        Fedon Kalyoncu

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        İbrahim Tatlıses

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        Nilüfer Yumlu

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        Cem Davran

        49

        Cenk Eren

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        Tolga Çevik

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