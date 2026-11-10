Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 88 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınladı
Giriş: 10 Kasım 2026 - 07:33 Güncelleme:
1
Türkan Şoray
2
Ajda Pekkan
3
Emel Sayın
4
Zafer Algöz
5
Cem Yılmaz
6
Hülya Avşar
7
Seda Sayan
8
Murat Boz
9
Kerem Cem
10
Ezgi Şenler
11
Sibel Can
12
Burcu Güneş
13
Umut Özkan
14
Burak Kut
15
Kerem Bürsin
16
Kalben
17
Selin Türkmen
18
Hülya Koçyiğit
19
Oktay Kaynarca
20
Doğukan Manço
21
Murat Başaran
22
Nuri Alço
23
Ülkü Hilal Çiftçi
24
Hasan Can Kaya
25
Gizem Karaca
26
Hakan Altun
27
Şebnem Bozoklu
28
Deniz Seki
29
Enis Arıkan
30
Reha Özcan
31
Barış Yurtçu
32
Şahan Gökbakar
33
Gülben Ergen
34
Burak Sergen
35
Gülse Birsel
36
Işıl Yücesoy
37
Gülşen Bubikoğlu
38
Zafer Ergin
39
Işın Karaca
40
Semicenk
41
Sinem Kobal
42
Mustafa Mert Koç
43
Oğuzhan Koç
44
Mustafa Sandal
45
Fedon Kalyoncu
46
İbrahim Tatlıses
47
Nilüfer Yumlu
48
Cem Davran