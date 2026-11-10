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        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada

        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada

        İstanbul Bakırköy'de hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever hayatını kaybetti; diğer 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan ve kuryelik yaptığı öğrenilen sürücü Taha Mustafa Z. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        İstanbul'da olay, 6 Kasım Cuma günü saat 18.30 sıralarında Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi’nde meydana geldi.

        YOLUN KARŞISINA GEÇECEKLERDİ

        Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, bir alışveriş merkezinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptı.

        4 GENÇ DE AĞIR YARALANDI

        Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

        AYŞENUR HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ayşenur Vatansever (18) ile E.N.Ç. (17), Murat Dilmener Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ç. (17), Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne, B.C. (17) ise Yeşilköy’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Vatansever hastanede hayatını kaybetti.

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        3 GENCİN DURUMU AĞIR

        Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hafif ticari aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hafif ticari araç sürücüsünün Taha Mustafa Z. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün kuryelik yaptığı ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Taha Mustafa Z., 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklandı.

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        4 YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

        Diğer yandan kazanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı.

        Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Vatansever’in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Cenazenin Zeytinburnu’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

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