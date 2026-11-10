Opel ve Vauxhall'ın son çeyrek asırdaki tasarım anlayışına yön veren Mark Adams, yaklaşık 25 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrıldı.

Alman otomobil üreticisinin modern tasarım kimliğinin oluşmasında önemli rol oynayan Adams'ın yerine, 2018 yılından bu yana Citroën'in tasarım bölümünü yöneten Pierre Leclercq getirildi.

Opel ve Vauxhall tarihinde en uzun süre tasarımdan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten isim olan Adams, markanın son yıllarda geçirdiği tasarım dönüşümünün merkezinde yer aldı.

Özellikle Opel'in geleneksel tasarım çizgilerinden uzaklaşarak daha sade, keskin ve modern bir görünüme kavuşmasında belirleyici rol üstlendi.

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OPEL'İN MODERN TASARIM KİMLİĞİNİ OLUŞTURDU

Otomotiv sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip olan Mark Adams, Ford'un Avrupa ve ABD operasyonlarında çeşitli tasarım ve yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra 2002 yılında Opel ve Vauxhall'a katıldı.

Dış tasarım direktörü olarak göreve başlayan Adams, markanın yeni tasarım anlayışının geliştirilmesine öncülük etti.

2007 yılında Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine yükseltilen Adams, bu tarihten itibaren Opel ve Vauxhall'ın seri üretim modellerinin ve konsept otomobillerinin tasarım çalışmalarını yönetti.

Adams'ın görev süresi boyunca Corsa, Astra, Mokka, Insignia, Meriva ve ADAM gibi modeller geliştirildi. Bu otomobiller, Opel'in farklı segmentlerdeki tasarım anlayışının şekillenmesinde önemli rol oynadı.

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Ancak Adams'ın markaya bıraktığı en belirgin miras, tek tek modellerden çok Opel'in bütün ürün gamına yayılan ortak tasarım kimliği oldu.

VIZOR TASARIMININ ARKASINDAKİ İSİM

Mark Adams'ın Opel'deki en önemli çalışmalarından biri, 2017 yılında geliştirilmeye başlanan "Bold and Pure" tasarım anlayışı oldu.

Cesur ve yalın çizgileri bir araya getiren bu yaklaşım, markanın dış ve iç tasarımında köklü değişiklikler getirdi.

Özellikle otomobillerin ön bölümünde farları ve marka logosunu tek bir görsel bütünlük içerisinde buluşturan Opel Vizor, Adams döneminin en belirgin tasarım unsurlarından biri haline geldi.

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Markanın ön yüz tasarımını yeniden şekillendiren Vizor'a, gövde üzerindeki tasarım çizgilerini tanımlayan Pure Panel yaklaşımı eşlik etti.

Bu üç tasarım unsuru zaman içerisinde Opel ve Vauxhall'ın tüm ürün gamına yayıldı.

KONSEPT OTOMOBİLLERLE GELECEĞE YÖN VERDİ

Mark Adams'ın Opel'deki çalışmaları yalnızca seri üretim otomobillerle sınırlı kalmadı.

2003 yılında tanıtılan Insignia Concept, 2013 Monza Concept, 2016 GT Concept ve 2018 GT X Experimental, Adams'ın yönetiminde geliştirilen dikkat çekici konsept otomobiller arasında yer aldı.

Özellikle 2018 yılında tanıtılan GT X Experimental, Opel'in yeni tasarım dilinin habercisi oldu. Bu konseptte kullanılan çizgiler, daha sonra yeni nesil Mokka'nın tasarımına önemli ölçüde ilham verdi.

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Adams, emekliliği öncesinde Opel'in gelecek nesil modellerinde kullanılacak tasarım anlayışı üzerinde de çalışıyordu.

2026 Paris Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri gerçekleştirilen STX Concept, Adams'ın yön verdiği son önemli çalışmalardan biri oldu. Konsept otomobil, Opel'in "Bold and Pure" tasarım felsefesinin gelecekte nasıl gelişeceğine ilişkin ipuçları verdi.

YENİ TASARIM ŞEFİ CITROËN'DEN GELDİ

Mark Adams'ın emekliye ayrılmasının ardından Opel ve Vauxhall'ın tasarım bölümünün başına Pierre Leclercq atandı.

54 yaşındaki Belçikalı tasarımcı, yeni görevinde Opel ve Vauxhall CEO'su Florian Huettl ile Stellantis Avrupa Markaları Tasarım Başkanı Gilles Vidal'a bağlı olarak çalışacak. Leclercq aynı zamanda Opel İcra Kuruluna da katılacak.

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1998 yılında Kaliforniya'daki ArtCenter College of Design'dan mezun olan Leclercq, kariyerine İtalya'daki Ford Ghia tasarım stüdyosunda başladı.

2000 yılında BMW Grubu'na katılan tasarımcı, BMW, MINI ve Rolls-Royce markalarında görev aldı. 2011 yılında BMW M bölümünün tasarım başkanlığına getirildi.

Leclercq, 2013 yılında Çinli Great Wall Motors'un tasarım bölümünün başına geçti. 2017'de Güney Koreli Kia'ya tasarım direktörü olarak katıldıktan sonra Kasım 2018'de Citroën'in tasarım şefi oldu.

Citroën'deki görev süresinde yeni C3, C3 Aircross, Basalt, Ami, C4, C4 X ve C5 Aircross modellerinin yanı sıra OLI ve ELO gibi konsept otomobillerin tasarım çalışmalarına liderlik etti.

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OPEL YÖNETİMİNDEN TEŞEKKÜR

Opel ve Vauxhall CEO'su Florian Huettl, Mark Adams'ın yaklaşık 25 yıllık görev süresinde markanın bugünkü kimliğinin oluşmasında önemli katkılar sağladığını belirtti.

Adams'ın Opel tarihinde en uzun süre tasarım başkan yardımcılığı yapan isim olduğunu hatırlatan Huettl, deneyimli tasarımcının çalışmalarının ve vizyonunun Opel ile Vauxhall'ın bugünkü görünümünü şekillendirdiğini ifade etti.

Stellantis Avrupa Markaları Tasarım Başkanı Gilles Vidal da Adams'ın Opel'in modern tasarım kimliğinin oluşmasındaki rolüne dikkat çekerek, Pierre Leclercq'in uluslararası deneyiminin markanın tasarım anlayışının geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

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EMEKLİLİĞİNİ EGE'DE GEÇİREBİLİR

Mark Adams, yalnızca Opel'in tasarım anlayışını değiştiren bir yönetici değil, otomotiv dünyasında tasarım trendlerine yön veren önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzun yıllardır tanıma fırsatı bulduğum Adams'ın otomobil tasarımına yaklaşımında, markanın geçmişinden beslenirken geleceğine yön verme düşüncesi her zaman önemli bir yer tuttu.

Opel'in bugün sahip olduğu güçlü ve kolayca ayırt edilebilen tasarım kimliği de bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri. Adams'ın emekliliği, yalnızca Opel için değil, otomotiv tasarım dünyası açısından da önemli bir dönemin sonunu temsil ediyor.

Mark Adams, Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirdiğimiz sohbette Opel'in geleceğine ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı.

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Adams, sohbetlerimizde Türkiye'ye bugüne kadar hep iş amacıyla geldiğini, Ege sahillerini ise fotoğraflardan gördüğünü ve buralarda ailesiyle birlikte tatil yapmayı çok istediğini sık sık dile getiriyordu. Ancak yoğun çalışma temposu nedeniyle bu planını bir türlü hayata geçirememişti.

Opel yeni bir döneme adım atarken, emekliliğin keyfini sürmeye hazırlanan Mark Adams da belki bu kez uzun zamandır görmek istediği Ege sahillerini keşfetme ve ailesiyle birlikte Türkiye'de tatil yapma fırsatı bulacak.