Batrakov'dan Galatasaray itirafı: Çok şaşırdım

"BELKİ FENERBAHÇE'DE OYUNCULAR BİRAZ DAHA YAŞLIDIR"

21 yaşındaki futbolcu, "Türkiye Ligi'ne kariyerinin sonuna gelmiş oyuncuların geldiğini söyleyemem. Belki Salah öyle yapmıştır ama Osimhen için kesinlikle öyle değil. Ayrıca Galatasaray'da kadronun yaş ortalamasının çok yüksek olduğunu da söyleyemeyiz. Belki Fenerbahçe’de oyuncular biraz daha yaşlıdır ama bizde böyle bir durum yok. Yine de Salah, Trabzonspor'da hemen kalitesini kanıtlamaya başladı. Şimdiden goller atıyor ve verimliliğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.