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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Batrakov'dan Galatasaray itirafı: Çok şaşırdım

        Batrakov'dan Galatasaray itirafı: Çok şaşırdım

        Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, ülkesinin basınına Süper Lig hakkında flaş açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki genç futbolcu, sarı-kırmızılı takıma adaptasyon süreci ve takımın kalitesiyle ilgili konuşurken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        Galatasaaray'ın parlayan yıldızı Aleksey Batrakov, Süper Lig'deki ilk izlenimleri hakkında Rus basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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        Match TV'ye röportaj veren 21 yaşındaki 10 numara, Türkiye'yi tercih eden dünyaca ünlü futbolcuların sadece kariyerlerini tamamlamak için bu transferi yapmadıklarını, özellikle Osimhen'in bir savaşçı olduğunu belirtirken, Trabzonspor'a transfer olan Salah'ın da bunu düşünerek Türkiye'ye gelmiş olabileceğini ifade etti.

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        "BU KADAR YILDIZA ÇOK ŞAŞIRDIM"

        Galatasaray'da takıma katıldığı ilk günlerde yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Rus futbolcu, "Galatasaray'ın bu kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına çok şaşırdım ama herkesle kolayca iletişim kurabiliyorsunuz." dedi.

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        "HİÇBİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIM"

        Takıma adaptasyon konusunda hiçbir sorunla karşılaşmadığını da belirten Batrakov, "Muhtemelen en çok endişelendiğim şey, takıma uyum sağlamanın ne kadar zor olacağıydı. Osimhen, Leao... Hiçbir sorun yaşanmadı, hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım." diye konuştu.

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        "BELKİ FENERBAHÇE'DE OYUNCULAR BİRAZ DAHA YAŞLIDIR"

        21 yaşındaki futbolcu, "Türkiye Ligi'ne kariyerinin sonuna gelmiş oyuncuların geldiğini söyleyemem. Belki Salah öyle yapmıştır ama Osimhen için kesinlikle öyle değil. Ayrıca Galatasaray'da kadronun yaş ortalamasının çok yüksek olduğunu da söyleyemeyiz. Belki Fenerbahçe’de oyuncular biraz daha yaşlıdır ama bizde böyle bir durum yok. Yine de Salah, Trabzonspor'da hemen kalitesini kanıtlamaya başladı. Şimdiden goller atıyor ve verimliliğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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        Galatasaray'da şu ana kadar 13 maçta görev yapan Aleksey Batrakov, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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        #batrakov
        #galatasaray
        #Salah
        #fenerbahçe
        #rusya
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