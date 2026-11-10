Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88'inci yıldönümünde saat: 09.05'te, tüm yurtta şükran, minnet ve rahmetle anıldı. Siren sesiyle birlikte hayatın durduğu Türkiye'den bu kareler objektiflere yansıdı
İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anıldı.
Saat 09.05'te araçlarını durduran sürücüler, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Zonguldak'ta saygıyla anıldı. Vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
Kırıkkale'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikali törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
Başkent'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygıyla anıldı.
Ankara’da vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
Tekirdağ'da, Atatürk, ebediyete intikalinin 88'nci yılında saygıyla anıldı. Tekirdağ'da vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygıyla anıldı.
Uşak'ta vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygıyla anıldı. Adana'da vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.