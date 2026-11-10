Elife Doğrul 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, 23 yıl önce, 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasının ardından kızı Hülya Yıldız'ın yaptığı başvurunun ardından yürütülen soruşturmada, aralarında Doğrul'un eşi ve ağabeyinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ağabey T.M. ile bir kişi tutuklandı
Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:36 Güncelleme:
Aydın'da, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Elife Doğrul'un (24), 23 yıl önce kaybolmasına ilişkin kızı Hülya Yıldız'ın yeniden müracaatta bulunması üzerine çalışma başlattı.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre, Doğrul'un öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 6 Kasım'da 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AİLE YAKINLARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G. adliyeye sevk edildi.
AĞABEYİ VE BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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