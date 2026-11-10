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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elife Doğrul 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı

        Elife Doğrul 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, 23 yıl önce, 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasının ardından kızı Hülya Yıldız'ın yaptığı başvurunun ardından yürütülen soruşturmada, aralarında Doğrul'un eşi ve ağabeyinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ağabey T.M. ile bir kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        Elife 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı

        Aydın'da, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Elife Doğrul'un (24), 23 yıl önce kaybolmasına ilişkin kızı Hülya Yıldız'ın yeniden müracaatta bulunması üzerine çalışma başlattı.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre, Doğrul'un öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 6 Kasım'da 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        AİLE YAKINLARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G. adliyeye sevk edildi.

        AĞABEYİ VE BİR KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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