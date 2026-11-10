'Aşk Engel Tanımaz' filminin ünlü mavi kapılı evi 7,5 milyon sterline satışa çıktı

Julia Roberts ve Hugh Grant'ın başrolleri paylaştığı 1999 yapımı romantik komedi 'Aşk Engel Tanımaz' (Notting Hill) filmindeki meşhur ev, satışa çıkarıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyanın en ünlü mavi kapısına sahip olan ev, 7,5 milyon sterline satılıyor.

Filmde, Hugh Grant'in canlandırdığı William karakterinin evi olarak kullanılan mülk, 19. yüzyıldan kalma bir Baptist şapelinden dönüştürülmüş üç yatak odalı bir yer. Ev, eski şapel salonunu kaplayan geniş bir salonunun yanı sıra bir avlu, çatı terası ve mütevazı cephesinin ardında gizlenmiş dikkat çekici yaşam alanlarını içeriyor.

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'Aşk Engel Tanımaz' filminin senaristi Richard Curtis, daha önce sahibi olduğu bu evde yaşamıştı. Filmde, Grant'in canlandırdığı kitapçı William Thacker, Rhys Ifans'ın canlandırdığı eksantrik Galli ev arkadaşı Spike ile birlikte burada yaşıyordu.

MEŞHUR MAVİ KAPI

Filmin kazandığı uluslararası başarının ardından, bu yapı turistik bir cazibe merkezi haline geldi. Ziyaretçiler düzenli olarak ünlü mavi kapının önünde durup fotoğraf çektirmeye başladı. Orijinal mavi kapısı daha sonra sökülerek hayır amaçlı açık artırmaya çıkarıldı. Yerine takılan kapı başlangıçta turistleri caydırmak amacıyla siyaha boyanmıştı, ancak giriş sonunda ünlü mavi rengine döndürüldü.

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ŞİMDİKİ SAHİBİ GİZLİ TUTULUYOR

Evin satış ilanı, 20 Ekim'de verildi. Emlakçı, bu evi mimari tarihi sinematik şöhretle birleştiren nadir bir ev olarak tanımladı.

Evin, mevcut sahibi tarafından 2014 yılında satın alındığı biliniyor. Adı açıklanmayan ev sahibi, Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmayı planlayan bir teknoloji girişimcisi.

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Aralarında İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın da bulunduğu bazı ünlü isimlerin evi satın almak için adaylar arasında yer aldığı konululuyor. Ancak Sheeran veya başka bir ünlü isimden evle ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

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Mavi kapı, 'Aşk Engel Tanımaz'ın romantik atmosferinin sembolü haline geldi. Bu durum, filmin yayınlanmasından bu yana Londra'nın Notting Hill mahallesinde emlak fiyatlarında dikkat çekici şekilde yukarı yönlü değişiklikler oluşturdu.