Viktor Orban'ın kardeşi gözaltına alındı: 'İnsan kaçakçılığı' suçlaması

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Macaristan'ı 19 yıl yöneten eski başbakan Viktor Orban'ın erkek kardeşinin insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklama, Macaristan Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nun, polisle birlikte dört kişiyi gözaltına aldığını ve Budapeşte ile Pest bölgesindeki çeşitli adreslerde aramalar gerçekleştirdiğini duyurmasının ardından geldi.

Magyar, "Orban'ın eski bakanlarından üçü halihazırda gözaltında" dedi ve eski başbakanın kardeşi, 49 yaşındaki iş insanı Aron Orban'ın da gözaltına alındığını açıkladı.

Viktor Orban, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda kardeşinin gözaltına alınmasını "siyasi bir intikam" olarak nitelendirdi.

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Eski başbakan, "Bu kirli oyundaki amaç, siyasi rakibi bertaraf etmek ve tek partili bir sistem kurmaktır. Asıl hedef benim; küçük kardeşim ise sadece bir araç" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan dört kişinin, 2024 yılı boyunca Vietnam vatandaşlarının Batı Avrupa'ya ulaşmalarına yardımcı olduklarından şüphelenildiği belirtildi. Yetkililere göre şüpheliler, Vietnam'daki Macaristan dış temsilciliklerine vize başvurusunda bulunan kişilerden "işe alım ücreti" adı altında para talep ediyor ve bu parayı kendi aralarında paylaşıyorlardı.

Orban hükümetinde görev yapmış iki eski bakan ile eski merkez bankası başkanı Gyorgy Matolcsy, yolsuzluk suçlamalarıyla yürütülen ayrı soruşturmalar kapsamında şu anda tutuklu bulunuyor.