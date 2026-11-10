Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı. 40 müştekinin ve 2'si tutuklu 5 şüphelinin yer aldığı iddianame, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın haberine göre; Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı.

Bakanlık, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin incelemesi sonucu dosyaya ilişkin "kanun yararına bozma" kararı aldı. Alınan kararın ardından Trabzon'da oluşturulan özel ekibin yaptığı çalışma sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliden 2'si sorgunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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HAKLARINDA 819 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, müşteki otobüs sahibi İsmail Kopuz hariç, 2'si tutuklu 5 şüphelinin "39 kişiye yönelik müştereken tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan her biri için TCK 82/1.a ve 35 maddesine göre 14 yıldan 21 yıla kadar hapis talep etti. Yani şüpheliler hakkında toplamda 549'ar yıldan 819'ar yıla kadar hapis istendi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Savcı ayrıca şüphelilerin seçme seçilme hakkında mahrum bırakılmasını istedi. Savcının nöbetçi mahkemeye gönderdiği 26 sayfadan oluşan iddianame incelemenin ardından kabul edildi. İddianamede şüphelilerin müşteki İsmail Kopuz'a yönelik mala zarar verme suçundan cezalandırılması talep edildi.

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GÖRÜNTÜ SANİYE SANİYE ANALİZ EDİLDİ

Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, olay günü güvenlik kameralarına yansıyan 12 dakika 29 saniye olan kamera görüntüleri incelendiği belirtildi. 13. saniyede dağ güzergahından iki kez parıltının görüldüğü ve bu görüntünün ardından iki kez patlama sesi duyulduğu belirtilen iddianamede, 28. saniyede otobüsün durduğu ve yaralanan otobüs sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı, otobüsün tahliye edilmesin ardından yapılan incelemede 10 adet tüfek saçmasının otobüs içerisinde çeşitli yerlere isabet ettiği belirtildi.

40 METRE MESAFEDEN ATEŞ EDİLDİ

Otobüse yönelik saldırının 40 metre mesafeden yapıldığı ve otobüsün saldırıdan sonra 239 metre sonra durabildiği belirtildi. Ayrıca ele geçen tüfeğin ise saldırının olduğu yere 120 metre mesafede bulunduğu iddianamede yer aldı.

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5 ŞÜPHELİNİN TELEFONLARINDA DELİL ARANDI

2'si tutuklu 5 şüphelinin telefonlarının dinlendiği belirtilen iddianamede mahkeme kararı ile yapılan dinleme sonucunda delil elde edilemediğine yer verildi. İddianamede, şüphelilerin tespiti için olay yerinde temsili görüşme yapılıp, koordinat tespitine gidildiği ve baz istasyonu ile olay yeri koordinatları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda talep edilerek 54 adet farklı ID numarasına ait HTS dökümanlarının incelendiğine yer verildi.

AYAK İZİNİN TESPİT EDİLDİĞİ NOKTA NEREDE?

İddianamede yer alan harita çalışmasının yanı sıra ayak izinin bulunduğu patikanın çıkış güzergahına da yer verildi. Yusuf Ö.'nün ikametinin olay yerine kuş uçuşu yaklaşık 600 metre, tüfeğin bulunduğu noktaya 450 metre, patikadaki ayak izinin bulunduğu yere ise 300 metre mesafede olduğu iddianameye girdi.

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"EVDEYİM" ŞEKLİNDEKİ SAVUNMASI ASILSIZ ÇIKTI

Olay günü akrabasından av fişeği aldığı belirlenen şüpheli Yusuf Ö.'nün 5 Haziran 2015'te verdiği ifadesinde olay günü ve saatinde "evdeydim" ve yaşanan gelişmeleri televizyonda izlediği yönündeki beyanını HTS ve Baz Sinyali Kayıtlarının yalanladığı iddianamede yer aldı.

Tespitlere göre şüpheli Yusuf Ö., saldırının olduğu 4 Nisan 2015 günü saat 22.01'de ikametinden ayrılmış, saat 22.13'te Fenerbahçeli futbolcuların bulunduğu Yemişli mahallesine gitmişti. İddianamede, Yusuf Ö.'nün telefonundan bu baz istasyonundan saat 22.20'ye kadar sinyal alındığı belirtildi. HTS ve baz kayıtlarına göre şüpheli 22.28'den itibaren evinin bulunduğu bölgeye dönmüştü.

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OLAY GÜNÜ 72 TELEFON GÖRÜŞMESİ

İddianamede şüphelilerin olay günü telefon görüşmelerine saniye saniye yer verildi. Şüphelilerin olay öncesine göre sonrasında görüşmelerin daha sık olduğu tespit edildi. Nisan ayı içerisinde aralarında 737 telefon görüşmesi olduğu belirtilen iddianamede, bu rakamaın ocak ayında 535, şubat ayında 501 ve mart ayında ise 318 olduğu belirtildi. Olay günü ise 72 telefon görüşmesi yapmışlardı.

4 ŞÜPHELİ BİLGİ SAHİBİ OLARAK İFADE VERMİŞ

İddianamede şüpheli olarak adı geçen Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.'nin 9 Mayıs'ta, Yusuf Ö.'nün ise 5 Haziran 2015'de bilgi sahibi olarak ifadesi alındığına yer verildi. İfade verme işleminin ardından şüphelilerin birbiri arasında gerçekleştirdiği görüşmeler ve atılan mesajların süresine yer verilen iddianamede, şüphelilere yönelik teknik takibin yanı sıra fiziki takibin yapıldığı ortaya çıktı.

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SAVCI İDDİANAMEDE ÇELİŞKİLERE YER VERDİ

Soruşturmayı yürüten savcı, hazırladığı iddianamede olaydaki çelişkileri sıraladı ve şüphelilerin suçtan kurtulmak için yalan beyanda bulunduğuna yer verdi. İddianamede saldırının planlı olduğunu anlatan savcı, tasarlayarak hareket edildiğini belirterek, Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.'nin keşif ve gözcülük faaliyetinde bulunduğunu, Recep K. ve Yusuf Ö.'nün ise otobüsün gelişini bekleyerek birden çok ateş etmek suretiyle birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettiğini kaydetti.

İŞTE O ÇELİŞKİLER

- Şüpheliler Hakan H.'nin ifadesinde olayı viyadük üzerinde araç kalabalığı gördükten sonra olay yerine giderek araçtan inip olayı öğrendiklerini belirtmesine rağmen Özgür E. olayı Hakan H. ile birlikte Poştoflar kahvesinde televizyondan öğrendiklerini beyan etti.

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- Emiral A.'nın Sürmene ilçe dışına hiç çıkmadığını, Of ilçesine gitmediğini beyan etmesine rağmen HTS ve baz verileri otobüsün güzergahı olan Of ilçesinde olduğu tespit edildi. Ayrıca Emiral A., Yusuf Ö. ile bir kez telefonda görüştüğünü söyledi ama HTS kayıtlarına göre 3 kez görüşmüşlerdi.

- Yusuf Ö. ve Recep K.'nın futbolcular ile birlikte aynı baz istasyonundan baz vermeleri ve Yusuf Ö.'nün olay anında evinde olduğunu beyan etmesi rağmen mevcut baz verileri uyarınca olayın hemen öncesinde evinden çıkarak olay yerine gittiği belirlendi.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarara verme" iddiasıyla karşı karşıya kalan 7 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildi.