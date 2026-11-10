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Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

Gastronomi dünyasının merakla beklediği dünyanın en iyi restoranları listesi açıklandı. Bu yılın zirvesi İspanya'nın Bask bölgesindeki Atxondo kasabasında bulunan Asador Etxebarri'ye ait. İlk 100'e giren bir de Türk restoranımız var.

Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:45 Güncelleme: 10 Kasım 2026 - 11:45
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Keşfet Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

Daha önce World's 50 Best adıyla bilinen yeni adıyla The 50'nin 2026 sıralamasında dünyanın farklı şehirlerinden restoranlar bir araya geldi. Liste, 2002 yılında beri her sene yayınlanıyor ve gastronomi odaklı seyahat planlayanlar için küresel bir aktör haline gelmiş durumda.

Birinci İspanya'dan

Bu yılın birincisi İspanya'da, 1990'da açılan, açık ateş mutfağıyla ün yapmış, şef Victor Argunzoniz'in ızgara restoranı Asador Etxebarri oldu. İspanya'nın Bask bölgesindeki Atxondo'da, 18. yüzyıldan kalma bir Bask çiftlik evinde hizmet veren Asador Etxebarri son iki yıldır ikinci sıradaydı.

Palamos karideslerinden taze mozzarellaya, pancarla servis edilen sütlü dondurmaya kadar farklı lezzetlerin yer aldığı menü sakin ve sessiz sunuluyor. Restoranın tadım menüsü fiyatı 350 dolardan başlıyor. Asador Etxebarri’nin gastronomiye bakışı oldukça net; mevsimin sunduğu en iyi ürünlerle en basit ama lezzet dolu tabakları sunmak.

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Tüm yemekler şef Victor Arguinzoniz tarafından odun közünde hazırlanıyor. Sadece İspanya’da değil, tüm dünyada rezervasyon yapmanın en zor olduğu adreslerden biri.

Listede İstanbul'dan bir restoran

Listenin ikinci sırasında Bangkok’tan Gaggan, üçüncü sırasında Kopenhag’dan Alchemist yer aldı. Geçen yıl 100. sırada olan İstanbul’dan Neolokal bu yıl altı basamak yükselerek 94. sıraya yerleşti. Şef Maksut Aşkar ve ekibinin Anadolu’nun mutfak mirasını çağdaş bir yaklaşımla yorumlaması vurgulandı.

İlk kez, ilk 50’de sadece tek bir Amerikan restoranı yer aldı: New York’taki Atomix; geçen sene 12. sıradaydı, bu sene 11. sıraya yükseldi. Fransız şef Alain Ducasse’ın Monako’daki lüks yemek tapınağı Le Louis XV 2009’dan bu yana ilk kez 47. sırada listeye geri döndü.

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Le Bernardin, Atelier Crenn ve César gibi tanınmış köklü restoranların hepsi listeden düştü. Listeye yeni girenler arasında Mısır’dan sıralamaya giren ilk restoran olan Giza’daki Khufu’s ve Meksika’nın Tulum kentinden ilk restoran olan Arca yer aldı.

Sıralamayı kim yapıyor?

Sıralama dünyanın farklı coğrafi bölgelerinden 1.100’ü aşkın şef, restoran işletmecisi, gastronomi yazarı ve deneyimli gurmeden oluşan akademi oylarıyla belirleniyor. Oy verenlerin, seçtikleri restoranda son 18 ay içinde yemek yemiş olması gerekiyor. Finansal ilişkileri olan mekânlara oy veremiyorlar. Bir kez birinci olan restoran sonraki yıllarda yarışamıyor ve “Best of the Best” grubuna geçiyor. 2025’in birincisi Peru'da bulunan Maido da bu yıl bu gruba katıldı.

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Dünyanın en iyi ilk 10 restoranı

1. Asador Etxebarri – Atxondo, İspanya

2. Gaggan – Bangkok, Tayland

3. Alchemist – Kopenhag, Danimarka

4. Quintonil – Mexico City, Meksika

5. Wing – Hong Kong

6. The Chairman – Hong Kong

7. Kjolle – Lima, Peru

8. Kadeau – Kopenhag, Danimarka

9. Diverxo – Madrid, İspanya

10. Plénitude – Paris, Fransa

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